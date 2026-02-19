Nhiều trường học tại Bangkok tạm đóng cửa

Hàng loạt trường học tại khu vực ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 18/2 đã phải thông báo tạm dừng các lớp học sau khi cảnh sát triển khai chiến dịch truy quét 1 nghi phạm có vũ trang đang lẩn trốn trong khu dân cư.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi của một gia đình tại tỉnh Chonburi. Khi đội cứu hộ cao tốc tiếp cận để giải quyết, đối tượng đã nổ súng vào xe cứu hộ rồi bỏ chạy. Trên đường trốn chạy, nghi phạm tiếp tục dùng súng khống chế 1 người lái xe ba bánh.

(Ảnh chụp màn hình)

Cảnh sát đã phát lệnh truy nã khẩn cấp, đồng thời cảnh báo người dân về mức độ nguy hiểm của đối tượng. Việc đóng cửa trường học là biện pháp an ninh cấp bách nhằm bảo vệ học sinh và giáo viên trong khi lực lượng chức năng siết chặt vòng vây truy bắt nghi phạm.