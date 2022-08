Nhiều thí sinh và phụ huynh chọn trường gần nhà để tối ưu chi phí học tập

"Con tôi học hết lớp 12 và đã thi đậu THPT với điểm số cao, ban đầu tôi muốn cho cháu về Sài Gòn mà họ hàng của tôi bảo có trường đại học Công nghệ Miền Đông gần nhà. Thế là tình cờ tôi biết và lên tìm hiểu. Tôi quá ưng nên quyết định nói con học ở đây và một cháu nữa đang học năm 1 ở Sài Gòn tôi cũng kéo về làm thủ tục cho xin chuyển về đây luôn" - Chú Nguyễn Minh Cường (xã Đông Hòa, Trảng Bom) chia sẻ về hành trình chọn trường cho con trai và cháu trai của mình.

Chú Nguyễn Minh Cường là một trong số rất nhiều phụ huynh quyết định thuyết phục con em mình lựa chọn trường gần nhà

Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện ích

Sau khi khởi công dự án nâng cấp và mở rộng trường vào tháng 1-2022 với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng, Trường đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University) đặt mục tiêu sẽ trở thành trường đại học có khuôn viên đẹp và hiện đại hàng đầu phía Nam.

Ngày 16-5, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì đã có buổi làm việc tại Trường đại học Công nghệ Miền Đông, lãnh đạo tỉnh đã xem xét một số nội dung như: tạo điều kiện để trường mở rộng thêm 14 ha đất tiếp giáp nhằm mở rộng cơ sở đào tạo, nghiên cứu, thực hành; phối hợp cùng các sở, ngành trong công tác đào tạo nhân sự chất lượng cao phục vụ hoạt động sân bay quốc tế Long Thành,…

Diện mạo trường đại học Công nghệ Miền Đông trong thời gian sắp tới với tổng diện tích lên đến 24 hecta

Hiện tại, trường đã hoàn thành các hạng mục nâng cấp đầu tiên mang lại diện mạo đầy tươi mới, dự kiến sau khi hoàn thành nâng tổng diện tích lên 24 ha, trường sẽ tiếp tục bổ sung nhiều tiện ích thể thao - giải trí, bao gồm: Hội trường, sân vận động, hồ bơi chuẩn Olympic…

Điểm chuẩn dễ thở, học phí rẻ hơn

"Nếu học ở Sài Gòn, năm nay ba má cháu làm ăn được thì cho cháu đi học được nhưng mà biết đâu mai mốt sang năm nữa cháu đang học năm 3 mà ba má làm ăn thất bại thì lấy đâu một năm trăm mấy chục triệu cho cháu đi học?Thành ra là bác quyết định nói với ba má cháu là cho cháu chuyển trường về đây." - Chú Cường tiếp tục chia sẻ hành trình thay đổi nguyện vọng cho con trai và cháu trai.

"Ngoài phương thức xét tuyển học bạ từ 18 điểm, thí sinh còn có thể xét tuyển bằng điểm thi THPT từ 15 điểm và điểm đánh giá năng lực đại học Quốc gia TP. HCM từ 600 điểm" - Thạc sĩ Lý Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông trường đại học Công nghệ Miền Đông cho biết.

Mức điểm khá dễ thở nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trúng tuyển ngành học yêu thích. Ngoài ra, đối với các thí sinh có thành tích học tập tốt hơn, nhà trường dành 500 suất học bổng từ 25 - 100% học phí để khuyến khích học tập, tổng trị giá lên đến 08 tỷ đồng.

Điểm chuẩn "dễ thở", trường tặng thêm 500 suất học bổng trị giá 08 tỷ đồng cho tân sinh viên

Phương án giảm gánh nặng tài chính cho cha mẹ

Tại trường đại học Công nghệ Miền Đông, học phí được công bố một lần từ đầu khóa, không tăng và không phát sinh chi phí trong suốt khóa học. Ngoài ra, những suất học bổng hàng tỷ đồng mỗi năm trao đến các em sinh viên với các mức 100%, 50%, 25% dựa trên điểm xét tuyển 3 môn, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia, các loại chứng chỉ Toeic, IELTS…. được xem như món quà khởi đầu, thắp lửa chặng đường mới, giúp sinh viên phát huy năng lực trên con đường tiếp cận tri thức mới.

Em Trần Thị Mỹ Linh (Long Khánh, Đồng Nai), một trong những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào trường đại học Công nghệ Miền Đông năm nay chia sẻ: "Em đã tìm hiểu rất kỹ về trường từ hơn nửa năm nay. Ngoài việc gần nhà thì lý do em chọn ngôi trường này là vì vấn đề chi phí học tập".

Diện mạo mới của MIT đẹp lung linh sau giai đoạn 1 nâng cấp, sửa chữa, mở rộng

Sinh viên của trường cũng có điều kiện sinh hoạt an toàn, sạch đẹp trong khu ký túc xá đầy đủ tiện nghi với chi phí cực tiết kiệm. Có thể nói, so với học tập tại thành phố lớn khác như TP. HCM, sinh viên học tại MIT tiết kiệm được khá nhiều chi phí sinh hoạt cũng như an tâm với mức học phí hợp lý mà vẫn được tận hưởng chất lượng giáo dục hàng đầu.

Ngôi trường có không gian xanh, hiện đại, học phí hợp lý và vị trí thuận tiện di chuyển

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đang tuyển sinh và đào tạo đại học chính quy với 16 ngành gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin, Kế toán, Dược học, Bác sĩ thú y, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ công chúng, Kinh doanh quốc tế, Quản lý công nghiệp, Quản lý đất đai, Luật kinh tế, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý tài nguyên và môi trường, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Đông Phương học và Quản trị kinh doanh.

