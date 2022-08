8 công việc dẫn đầu xu thế trong tương lai

Những ngành nào sẽ dẫn đầu xu thế trong tương lai và đâu là ngành sẽ kiếm được "bội tiền" luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm



Thấu hiểu được điều đó, tờ Wayup mới đây đã quyết định tạo ra một danh sách những công việc được trả lương cao nhất cho các ứng viên khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Để tăng tính khách quan, họ đã sử dụng dữ liệu có nguồn từ Salary.com rồi sau đó phân tích và đưa ra kết luận. Mặc dù lương cho những lĩnh vực này ở mỗi công ty sẽ khác nhau, nhưng bài viết dưới đây sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan chung và giúp bạn mường tượng rõ hơn về mức lương "lý tưởng" có thể mong đợi trong tương lai.

8. Nhà phân tích rủi ro - Lương $59,921/năm (~ 1,4 tỷ VNĐ)

Trong danh sách những công việc được trả lương cao nhất, phải kể đến các nhà phân tích rủi ro - người chịu trách nhiệm xem xét và kiểm tra danh mục đầu tư của các công ty tài chính. Điều này bao gồm giám sát các khoản đầu tư quốc tế và đánh giá rủi ro liên quan đến các quyết định tài chính của công ty.

Ảnh minh họa

Một ngành rất điển hình mà bạn có thể thấy họ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng với những cái tên "nổi đình nổi đám" như Citi hoặc JPMorgan. Mặc dù ngành nghề này ở gần cuối top, nhưng đừng nghi ngờ khả năng "hái" ra tiền của nó.



7. Nhà phân tích tài chính - Lương $61,769/năm (~ 1,5 tỷ VNĐ)

Mặc dù một nhà phân tích rủi ro đôi khi có thể được phân loại là một nhà phân tích tài chính, nhưng xét trên một góc độ nào đấy hai công việc này lại khác nhau. Một nhà phân tích tài chính làm việc trong các ngân hàng, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và một loạt các doanh nghiệp khác tồn tại bên ngoài lĩnh vực tài chính. Chức danh chính thức của họ có thể được chỉ định là nhà phân tích chứng khoán, nhà phân tích nghiên cứu, nhà phân tích cổ phiếu, nhà phân tích đầu tư hoặc nhà phân tích xếp hạng.

6. Chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư - Lương $75,934/năm (~1,7 tỷ VNĐ)

Một trong những nghề nghiệp phổ biến trong danh sách những công việc được trả lương cao nhất này thuộc về lĩnh vực ngân hàng đầu tư - một lĩnh vực được coi là "máy sinh lợi" đối với một số bộ óc tham vọng nhất trong thế giới kinh doanh. Được đặt trong nhiều ngành khác nhau như tài chính, chăm sóc sức khỏe, sản xuất hoặc bất kỳ thị trường mới nổi nào khác, các nhà phân tích ngân hàng đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và tiết kiệm tiền cho khách hàng.

Ảnh minh họa

5. Kinh doanh và Công nghệ thông tin - Lương $81,100/năm (~ 1,9 tỷ VNĐ)



Kinh doanh và công nghệ thông tin luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các ngành công nghiệp. Trong thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến sự nhảy vọt cả về chất và lượng trong lĩnh vực công nghệ không gian, nên với tư cách là đại diện hoặc nhà phân tích kinh doanh doanh nghiệp và công nghệ thông tin, bạn sẽ chịu trách nhiệm tích hợp và đôi khi quản lý công nghệ của một doanh nghiệp nào đấy. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của việc quản lý công nghệ,bạn sẽ có mức tiền lương phù hợp với công sức bản thân bỏ ra.

4. Kiến trúc sư An ninh mạng - Lương $105.078/năm (~ 2,4 tỷ VNĐ)

Khi những vụ khủng bố mạng xảy ra sẽ kéo theo mức độ thiệt hại về tiền của vô cùng nghiêm trọng, do đó trở thành chuyên gia an ninh mạng đang là một công việc được trả lương rất cao. Các doanh nghiệp đã thuê các kỹ sư và kiến trúc sư an ninh mạng để bảo vệ và đảm bảo hệ thống phòng thủ của họ hoạt động một cách trơn tru.

Các công ty tài chính sở hữu số tiền khổng lồ thường sẽ tìm kiếm kiến trúc sư để bảo vệ nguồn tiền của họ. Tuy nhiên, để đạt được mức lương này bạn phải mất một thời gian.

Ảnh minh họa

3. Quản lý chuỗi cung ứng - Lương $116.738/năm (~ 2,7 tỷ VNĐ)



Người quản lý chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức và giám sát nhiều hoạt động xoay quanh việc tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm. Điều này bao gồm việc xác định, mua lại, sản xuất và phân phối tất cả các sản phẩm đã nói và họ sẽ đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng như tiết kiệm tiền nhất có thể.

Ở một vị trí như thế này, bạn có thể đang quản lý một chuỗi cung ứng cho các sản phẩm mới tại L’Oreal hoặc đảm bảo việc mua các thành phần động cơ phản lực tại một nơi nào đó như Howmet Aerospace. Do thị trường sản phẩm đang phát triển nhanh chóng như thế, nên không có gì ngạc nhiên khi đây là công việc được trả lương rất cao.

Ảnh minh họa

2. Kỹ sư phần mềm - Lương $118.780/năm (~2,78 tỷ VNĐ)



Đứng vị trí thứ hai trong danh sách này phải kể đến kỹ sư phần mềm. Mức độ khó khăn liên quan đến việc trở thành một kỹ sư phần mềm và một kỹ sư giỏi là một phần lý do tại sao nó lại là một công việc được trả lương cao như vậy. Tùy thuộc vào loại phần mềm bạn đang thiết kế và thiết kế cho ai, nhưng mức lương của ngành nghề này sẽ giúp bạn được ăn sung, mặc sướng và có một sống tuyệt vời.

1. Nhà khoa học dữ liệu - Lương $135.537/năm (~ 3,1 tỷ VNĐ)

Không thể phủ nhận sự thật - dữ liệu vận hành thế giới. Trong thời đại thông tin của chúng ta, nơi dữ liệu và số liệu thống kê đã trở thành tiền tệ, ngày càng nhiều công ty, nhà phát triển ứng dụng và doanh nhân thuộc mọi lĩnh vực khác nhau đang tìm kiếm các nhà khoa học dữ liệu có kiến thức và có năng lực để giúp họ biến các con số thành lợi nhuận.

Lấy Acxiom làm ví dụ - họ là một công ty hoạt động dựa trên dữ liệu và liên tục tìm kiếm các nhà khoa học dữ liệu để lấp đầy vị trí công việc trống của họ. Nhưng IBM chỉ là một trong số nhiều nhà tuyển dụng đang tìm cách thuê những bộ óc phân tích hiểu biết để có được khoản tiền lương khổng lồ, đó là lý do tại sao đây là một trong những công việc được trả lương cao nhất cho các ứng viên mới vào nghề.

Ảnh minh họa

* Theo Wayup