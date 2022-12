Nhiều người Mỹ không kịp về nhà đón Giáng sinh vì bão tuyết

Chỉ trong hai ngày vừa qua, hơn 3.500 chuyến bay đã bị hủy trên khắp nước Mỹ do ảnh hưởng của đợt sóng lạnh và bão tuyết nghiêm trọng.

Sân bay New York tấp nập, người người hối hả bắt kịp những chuyến bay cuối về nhà đoàn tụ với người thân đón Giáng sinh, nhưng nhiều người không có được may mắn đó. Chuyến bay từ New York đến Atlanta của anh Mattis bị hủy do bão tuyết, chưa biết khi nào có chuyến tiếp theo. Thời gian gấp rút, anh đang tìm các phương án khác để có thể kịp tới Atlanta đón Giáng sinh cùng gia đình.

Anh Brandon Mattis - 24 tuổi nói: "Tôi đang tìm trên điện thoại, có thể tôi sẽ đi xe bus đến Atlanta, đi mất 21 tiếng. Thực sự bất tiện nhưng dù gì thì tôi vẫn sẽ phải đến đó bằng được. Với gia đình là những người nhập cư như chúng tôi, chúng tôi luôn cố gắng đón Giáng sinh hay các dịp lễ quan trọng khác cùng nhau".

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ đã phát cảnh báo tới hơn 240 triệu người dân nằm trong khu vực cảnh báo giá rét nguy hiểm. Cơn bão tuyết mang đến cái lạnh thấu xương và gây mất điện diện rộng, khiến nhiều kế hoạch gặp gỡ, sum họp dịp nghỉ lễ cuối năm bị hủy bỏ.

Ông Grady Johnston: "Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tôi đã đến sân bay sớm, thế nhưng chuyến bay bị hủy mà tôi không hề được thông báo. Tôi đã chờ thêm 1 tiếng nhưng cuối cùng cũng chẳng được việc gì cả".

Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân cân nhắc lịch trình nghỉ lễ Giáng sinh khi nhiều bang ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan. Cơ quan Khí tượng Mỹ cảnh báo, nhiều bang tại Mỹ đã ghi nhận mức lạnh kỷ lục. Thành phố Dallas bang Texas, nơi thường có khí hậu ôn hòa, ngày hôm qua cũng ghi nhận nhiệt độ -12°C, trong khi nhiệt độ tại thành phố Des Moines, Iowa giảm tới mức -38 độ C. Người bị kẹt trong điều kiện thời tiết này mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp có thể bị tê cóng và nguy hiểm đến tính mạng chỉ sau vài phút.