Nhiều người che biển số xe bằng băng keo và khẩu trang để né phạt nguội

Ngày 2-2, trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Phước), cho biết đã lập biên bản, xử lý 3 trường hợp có hành vi dán, che biển số khi điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14.

Biển số xe máy được ngụy trang bằng những chiếc khẩu trang

Theo trung tá Vạn, chiều 1-2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận tỉnh Bình Phước), lực lượng CGST phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe máy có hành vi che biển số nhằm mục đích tránh bị xử phạt vi phạm giao thông. Tuy nhiên, hành vi của những người này không qua mắt được Trạm CSGT Đồng Phú. Tất cả đều bị lập biên bản xử phạt theo quy định.

Tài xế còn sử dụng băng keo để dán biển số xe máy

Cụ thể, trong khi kiểm tra, CSGT phát hiện D.T.B. (25 tuổi, quê Đồng Tháp) dùng khẩu trang y tế che biển số xe máy. Trong khi đó, D.C.H. (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) lấy băng keo đen dán lên biển số xe máy để tránh bị xử phạt.

Trường hợp N.T.P. (20 tuổi, quê Đắk Lắk) còn dùng cả băng keo, giấy che kín biển số xe máy khi lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Biển số 1 xe máy còn được dán bằng băng keo đen

Cả 3 trường hợp trên bị lập biên bản xử phạt với mức phạt 5 triệu đồng/1 trường hợp, đồng thời trừ 6/12 điểm giấy phép lái xe trong 1 năm.



Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai các biện pháp nhằm phục vụ cho người dân vui chơi, du xuân, đồng thời kiểm soát chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, đua xe trái phép...

Kết quả trong 9 ngày nghỉ tết từ 25-1 đến sáng 2-2 (mùng 5 Tết), lực lượng chức năng đã xử lý 696 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (trong đó 678 xe máy, 18 xe ô tô các loại); xử lý 1008 trường hợp vi phạm lỗi tốc độ, 14 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, 6 trường hợp dương tính với ma tuý.