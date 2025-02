Vụ tài xế ô tô bị hành hung ở Nam Định: 2 anh em ruột đánh người nói gì tại cơ quan công an?

Liên quan vụ việc anh Vũ Đức Thuận (sinh năm 1987, trú tại tổ 4, Khu Tân Lập 4, Phường Cẩm Phả, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị nhóm người hành hung vào chiều ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết) gây xôn xao dư luận, công an đã xác định được 2 đối tượng trong nhóm tham gia đánh anh Thuận là Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, ở số 1, Châu Văn, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982, ở Xóm 2, Bình Hòa, Giao Thủy, Nam Định). Tuyên là em trai của Tuân.

Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Tuân và Tuyên.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/2, Tuân lái ô tô chở vợ đi từ hướng Cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) về thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất).

Đối tượng đánh người làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: VOV.VN)

Khi đi đến đoạn đường Hồng Hà gần phà Cồn Nhất thì gặp các xe đang xếp hàng đợi qua phà, Tuân điều khiển xe đi sang làn bên cạnh để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, khi xe của Tuân đến gần xe do anh Thuận cầm lái thì thấy xe này bất ngờ rẽ trái, chắn đường, không cho tiếp tục di chuyển.

Tuân xuống xe, giải thích cho anh Thuận là xe đi thẳng, không lên phà song anh này không nhường đường dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã. Ngay lúc đó, vì có xe đi ngược chiều yêu cầu nhường đường nên anh Thuận lái ô tô áp sát vào lề đường bên phải còn Tuân lùi xe lại để xe ngược chiều đi qua.

Vì bức xúc thái độ của anh Thuận, Tuân đã gọi điện cho Tuyên và nói: "Em ra khu vực phà Cồn Nhất, có thằng nó chặn đầu xe anh, nó không cho anh đi". Tuân lái xe ra chỗ khác cách xe anh Thuận khoảng 50m rồi đứng đợi. Khoảng 5 phút sau, Tuyên cùng bạn là Phạm Văn Thùy (SN 1982, ở xóm 8, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy) đến chỗ Tuân.

Tuân dẫn Tuyên và Thùy đi bộ đến khu vực xe ô tô của anh Thuận vẫn đang xếp hàng chờ phà và gọi anh này xuống xe nói chuyện nhưng anh không mở cửa.

Đối tượng đu qua ô cửa để đạp nạn nhân trong xe.

Tuyên và Thùy thò 2 tay qua khe hở của cửa lái, dùng tay lắc mạnh kính chắn gió và níu cửa kính xuống. Khi cửa được hạ xuống, Tuyên đã lao người qua, dùng tay đấm nhiều phát vào người anh Thuận.

Cả Tuyên, Tuân và Thùy dùng tay đánh anh Thuận và những người trên xe. Đỉnh điểm, Tuyên còn bám vào gương chiếu hậu, trèo vào qua ô cửa để dùng chân đạp anh Thuận và người trong xe. Sau đó, Tuân và Thùy cùng một số người dân can ngăn, lôi Tuyên ra, còn anh Thuận kéo cửa kính lên.

Không dừng lại, Tuyên tiếp tục đến phía ô tô của anh Thuận. Bị anh này thách thức, chửi bới, đối tượng dùng tay tấn công an Thuận.

Sau sự việc, Tuyên, Thùy lên xe đi về nhà còn Tuân tiếp tục lái xe đi Hà Nội. Sáng ngày 2/2, Tuân đã đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy làm việc theo yêu cầu. Về phía anh Thuận do bận nên chưa đến làm việc và sẽ gửi đơn trình báo đến Công an huyện Giao Thủy qua đường bưu điện.

Trước đó vào chiều 1/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm Tuân, Tuyên, Thùy hành hung anh Thuận. Chia sẻ với Vov.vn, người thân của anh Thuận cho biết nạn nhân bị đánh chảy máu miệng, đến tối cùng ngày thì bị choáng và chóng mặt. Sau khi bị đánh, anh Thuận kiểm đếm tài sản trên xe thì phát hiện mất chiếc đồng hồ trị giá khoảng 30 triệu đồng. Sáng 2/2, người đàn ông này đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.