Nhiều người bán căn hộ tầng cao để chuyển về chung cư cũ: Sau vài năm ở mới nhận ra mình đã trả tiền cho quá nhiều thứ không thực sự dùng

Ngày càng nhiều người không còn mặc định rằng "căn hộ càng cao càng đáng tiền". Sau nhiều năm sinh sống, không ít chủ nhà quyết định bán căn hộ tầng 20-30 để chuyển về các khu chung cư cũ có chiều cao thấp hơn. Điều khiến họ thay đổi không phải vì căn hộ mới đẹp hơn, mà vì nhận ra những chi phí "ẩn" và bất tiện trong

Trong nhiều năm, căn hộ ở tầng càng cao thường càng đắt. Không ít người sẵn sàng chi thêm vài trăm triệu đồng chỉ để sở hữu tầm nhìn đẹp hơn, nhiều ánh sáng hơn và cảm giác "đẳng cấp" khi sống ở những tầng 20, 30 hay thậm chí cao hơn.

Nhưng khi thực sự chuyển đến ở, nhiều gia đình lại phát hiện cuộc sống không giống như những gì họ từng hình dung.

Ngày càng xuất hiện nhiều câu chuyện về những người bán căn hộ cao tầng để chuyển sang các khu chung cư cũ hoặc nhà thấp tầng. Điều thú vị là phần lớn họ đều không cảm thấy mình "đi xuống", ngược lại còn cho rằng chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ rệt.

Dưới đây là những lý do được nhắc đến nhiều nhất.

1. Bỏ nhiều tiền mua diện tích nhưng không sử dụng được hết

Điều khiến nhiều chủ nhà bất ngờ là diện tích ghi trên sổ và diện tích sử dụng thực tế có thể chênh lệch khá lớn.

Ở các tòa nhà cao tầng, một phần đáng kể diện tích được dành cho sảnh, hành lang, thang máy, phòng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Vì vậy, tỷ lệ diện tích sử dụng thực tế thường thấp hơn so với nhiều chung cư cũ.

Điều này khiến không ít người có cảm giác mình đã bỏ tiền mua cả những không gian gần như không bao giờ sử dụng.

2. Chi phí nuôi căn hộ cao hơn nhiều so với dự tính

Tiền mua nhà mới chỉ là khoản đầu tiên.

Sau khi nhận nhà, chủ sở hữu còn phải chi cho phí quản lý, gửi xe, quỹ bảo trì và nhiều khoản vận hành khác. Với các dự án có nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi hay nhiều thang máy, tổng chi phí mỗi tháng có thể lên tới vài triệu đồng.

Nếu tính trong 10-20 năm, đây là khoản tiền không hề nhỏ.

Trong khi đó, nhiều khu chung cư cũ có mức phí quản lý thấp hơn đáng kể, giúp giảm áp lực chi tiêu dài hạn.

3. Thang máy đôi khi lại trở thành bất tiện lớn nhất

Lúc mua nhà, thang máy được xem là một điểm cộng.

Nhưng sau khi chuyển đến ở, nhiều người mới nhận ra mỗi ngày đều phải "phụ thuộc" vào nó.

Giờ cao điểm sáng và tối thường xuyên xảy ra cảnh chờ thang máy. Khi thang bảo trì hoặc gặp sự cố, việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện, đặc biệt với người cao tuổi, gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thường xuyên mang vác đồ nặng.

Không ít người cho biết điều họ nhớ nhất sau khi chuyển sang khu chung cư thấp tầng là cảm giác có thể xuống nhà chỉ trong chưa đầy một phút.

4. Tiện ích quanh nhà đôi khi quan trọng hơn tiện ích trong tòa nhà

Các dự án mới thường sở hữu khuôn viên đẹp và nhiều tiện ích nội khu.

Tuy nhiên, nhiều khu lại nằm ở các khu đô thị đang phát triển, khiến cư dân phải mất nhiều thời gian để tiếp cận chợ, trường học, bệnh viện hay phương tiện giao thông công cộng.

Ngược lại, các khu chung cư cũ thường nằm ở vị trí trung tâm, nơi mọi tiện ích đã hình thành ổn định sau nhiều năm.

Chỉ vài phút đi bộ là có thể mua thực phẩm, đưa con đi học hoặc đến bệnh viện khi cần.

Đó là sự tiện lợi mà không phải dự án mới nào cũng có.

5. Mua nhà là mua cả chi phí sống trong nhiều năm

Sau khi chuyển nhà, nhiều chủ sở hữu cho biết họ không còn quá quan tâm việc căn hộ ở tầng bao nhiêu.

Điều họ đánh giá cao hơn là tổng chi phí sinh hoạt giảm, việc đi lại thuận tiện, ít phụ thuộc vào thang máy và các dịch vụ thiết yếu đều ở gần.

Điều này cũng phản ánh một xu hướng mới trên thị trường: người mua nhà ngày càng quan tâm đến chi phí sở hữu dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào thiết kế đẹp hay độ cao của căn hộ.

Nhà cao chưa chắc sống "cao"

Không thể phủ nhận các chung cư cao tầng vẫn có nhiều ưu điểm như hiện đại, an ninh tốt, tầm nhìn đẹp và hệ thống tiện ích phong phú.

Tuy nhiên, trải nghiệm của nhiều chủ nhà cho thấy một bài học đáng lưu ý: đừng để độ cao của căn hộ trở thành yếu tố quyết định khi mua nhà.

Thứ đáng cân nhắc hơn là diện tích sử dụng thực tế, chi phí vận hành trong nhiều năm, chất lượng quản lý, khả năng kết nối giao thông và hệ thống tiện ích xung quanh.

Bởi sau cùng, một ngôi nhà tốt không phải là nơi ở cao nhất, mà là nơi giúp cuộc sống mỗi ngày thuận tiện hơn, tiết kiệm hơn và đáng sống hơn.