Nhiều học sinh một trường tiểu học ở TPHCM nôn ói, tiêu chảy, sốt

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Thới An, TPHCM) xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, sốt. Nhà trường đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, hiện chưa có kết luận về nguyên nhân.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, từ tối 7/10, học sinh ở nhiều lớp bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Có em buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi về nhà. Một số trường hợp đến sáng 8/10 mới xuất hiện triệu chứng khi đã đến trường.

Trước tình hình này, sáng 8/10, một số học sinh được phụ huynh đến đón về, trong khi những em khác được đưa đến phòng y tế của trường để theo dõi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng nhận được thông tin về nhiều trường hợp học sinh bị tiêu chảy, nôn ói. Một số phụ huynh cho rằng các triệu chứng của con có liên quan đến đường ruột.

Hình ảnh thực đơn suất ăn bán trú ngày 7/10 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

“Sáng nay các lớp báo nhiều em ăn trên trường xong, tối qua về bị tiêu chảy cả đêm. Hôm nay, nhiều lớp có 4-5 em nghỉ học”, một phụ huynh phản ánh.

Theo thực đơn phụ huynh cung cấp, trưa 7/10, học sinh ăn trứng chiên, thịt bằm, cải thảo xào cà rốt, canh rong biển đậu hủ nấu thịt và tráng miệng bằng chuối cau. Bữa xế gồm bánh hamburger kèm sốt và chả.

Không chỉ phản ánh về bữa ăn ngày 7/10, một số phụ huynh cho biết từ đầu năm học đã nhiều lần phản ánh với nhà trường về chất lượng bữa ăn bán trú và nước uống tại trường.

“Từ đầu năm đã có nhiều bé bị đau bụng nhưng chỉ lác đác một số bé. Các bé đi học về còn phản ánh nước uống có mùi hôi”, một phụ huynh nói, đồng thời cho biết Ban đại diện cha mẹ học sinh từng làm việc với nhà trường về những vấn đề này.

Chiều 8/10, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thới An cho biết đơn vị đã nắm thông tin về sự việc.

Theo vị này, nhà trường đã có báo cáo về tình hình học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Đồng thời, nhà trường đã làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh, kiểm tra bếp ăn và trao đổi với đơn vị cung cấp suất ăn.

Được biết, mẫu thực phẩm trong bữa ăn ngày 7/10 đã được nhà trường lấy để đưa đi xét nghiệm, phục vụ việc xác định nguyên nhân.

Hiện chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm cũng như kết luận chính thức về nguyên nhân khiến nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt.