CHÍNH THỨC: Lịch thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2027

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy năm 2027 với 3 đợt thi.

Sáng 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 3 đợt vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần, mỗi đợt có từ 3 đến 4 kíp thi tại 11 tỉnh thành gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi.

Cụ thể, đợt 1 thi vào ngày 16 và 17/1/2027, thí sinh đăng ký từ ngày 5 đến 15/12/2026. Đợt 2 thi vào ngày 20 và 21/3/2027, đăng ký từ ngày 5 đến 15/2/2027. Đợt 3 thi vào ngày 22 và 23/5/2027, đăng ký từ ngày 5 đến 15/4/2027. Thí sinh đăng ký trên hệ thống tại địa chỉ tsa.hust.edu.vn.

Bài thi vẫn gồm 3 phần độc lập là Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi là trắc nghiệm trên máy tính, kết quả có giá trị trong 2 năm để phục vụ tuyển sinh đại học. Theo nhà trường, nội dung và hình thức thi được giữ ổn định trong nhiều năm tới để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cấu trúc bài thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Kỳ thi được tổ chức theo hướng tinh gọn, tiếp cận các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới như SAT, ACT. Quy mô cũng tương đương năm trước, khi trường tổ chức 3 đợt thi với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh thành khác, đáp ứng gần 60.000 lượt thi cho gần 30.000 thí sinh. Kết quả kỳ thi năm 2026 đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để xét tuyển.

Kỳ thi tiếp tục ứng dụng nhiều công nghệ khảo thí hiện đại, trong đó có công nghệ check in tự động bằng thẻ CCCD, tích hợp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh, nhằm ngăn chặn thi hộ và gian lận. Để thí sinh làm quen với dạng câu hỏi, trường đã phát hành cuốn "Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA", kèm 3 mã dự thi để làm bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Bản eBook được phát hành miễn phí tại nxbbachkhoa.vn/ebook-free/2082/0/1, còn bản in có thể đặt mua online hoặc mua trực tiếp tại Ban Tuyển sinh Hướng nghiệp của trường.