Bỏ bắt buộc họp phụ huynh 3 lần/năm, có thể họp trực tuyến

Từ 15/11, hội nghị cha mẹ học sinh lần đầu tổ chức đầu năm học, các cuộc họp sau thực hiện khi cần thiết, có thể trực tuyến.

Theo Thông tư số 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ ngày 15/11 tới, các trường không còn bắt buộc tổ chức họp cha mẹ học sinh 3 lần mỗi năm học như quy định hiện hành.

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh lần đầu năm học là cuộc họp bắt buộc, do giáo viên chủ nhiệm tổ chức. Nội dung tập trung vào việc trao đổi về chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập của học sinh; những nội dung cần phối hợp giữa gia đình và nhà trường; đồng thời bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

Các cuộc họp sau chỉ tổ chức khi cần thiết

Đối với những cuộc họp tiếp theo, Thông tư 81 không quy định bắt buộc về số lần tổ chức trong năm học. Việc họp được thực hiện khi cần thiết, do Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên tổ chức.

Một buổi họp phụ huynh đầu năm học. (Ảnh minh họa)

Nội dung các cuộc họp này tập trung vào báo cáo hoạt động của Ban đại diện; việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên; trao đổi về nhiệm vụ, quyền hạn và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Quy định này có sự thay đổi so với với Điều lệ ban hành năm 2011 đang áp dụng hiện hành, theo đó giáo viên phải tổ chức họp cha mẹ học sinh 3 lần trong năm học, gồm đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm học. Ngoài các cuộc họp định kỳ, có thể tổ chức họp bất thường khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh của lớp đề nghị.

Có thể họp phụ huynh trực tuyến

Một điểm mới khác của Thông tư 81 là linh hoạt hình thức tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh. Theo đó, các cuộc họp có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, tùy điều kiện thực tế và nội dung cần trao đổi. Kết quả họp phải được lập thành biên bản và thông tin đến các thành phần tham dự.

Quy định này thay đổi cách thức tổ chức họp so với quy định hiện hành, trong đó việc tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường, lớp.

Việc cho phép họp trực tuyến tạo thêm lựa chọn cho nhà trường và phụ huynh, nhất là trong những trường hợp phụ huynh không thể trực tiếp tham dự hoặc khi nội dung trao đổi không nhất thiết phải tổ chức tập trung.

Không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc

Thông tư mới cũng quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, ép buộc hoặc gây áp lực đối với cha mẹ học sinh.

Ban đại diện không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ dành cho cơ sở giáo dục.

Các khoản hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Những khoản này không được sử dụng để xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng của cơ sở giáo dục; hoặc chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Thông tư 81 chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11.