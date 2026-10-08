Năm 2026, concert xịn nhất của NEU vẫn quá xịn!
Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã quy tụ tại đêm nhạc diễn ra tối 3/10, trong chuỗi hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của trường.
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Tối 3/10, sân khấu NEU Concert 2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành điểm hẹn của hàng nghìn sinh viên với âm nhạc, ánh sáng và loạt màn trình diễn sôi động. Trở lại với chủ đề “UPTIVATE”, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời là món quà dành cho tân sinh viên K68.
Ngay từ sáng, khu vực ký túc xá NEU đã trở nên nhộn nhịp với các gian hàng trải nghiệm, trò chơi và hoạt động văn nghệ do các câu lạc bộ, tổ đội sinh viên thực hiện. Không khí sôi động tiếp tục được đẩy lên cao khi sân khấu chính mở màn, đưa hàng nghìn sinh viên vào một ngày hội âm nhạc kéo dài từ những hoạt động bên lề đến đêm concert.
“UPTIVATE” được xây dựng xoay quanh tinh thần trải nghiệm, kết nối, khám phá bản thân và phát huy những khả năng tiềm ẩn. Concept “Cyber Galaxy” cũng đưa hành trình của người trẻ qua ba trạng thái SET OFF – SPEED UP – SHINE OUT, từ khởi hành, bứt tốc đến tỏa sáng.
Trước khi dàn nghệ sĩ khách mời xuất hiện, các sinh viên NEU đã làm nóng sân khấu bằng loạt tiết mục được chuẩn bị công phu. Từ hát, múa đến những màn trình diễn kết hợp, chương trình cho thấy một màu sắc khác của NEU Concert khi sinh viên không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp tạo nên phần lớn năng lượng của đêm nhạc.
Hoàng Tôn tiếp tục mang đến loạt ca khúc gắn với tên tuổi như “Nước hoa”, “Để em rời xa” và “Dành cho em”. Đặc biệt, màn kết hợp cùng OSAD trong “Move On” trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả hưởng ứng mạnh, khi hai màu sắc R&B và rap cùng xuất hiện trên sân khấu.
Nếu những phần trình diễn trước đó liên tục đẩy nhiệt độ sân khấu lên cao, Hương Tràm lại mang đến một khoảng lắng với “Ngốc” và “Em gái mưa”. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở màn kết hợp cùng Hữu Phước, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, trong phần Open Verse của “Em mong”. Từ một thử thách song ca trước chương trình, Hữu Phước đã có cơ hội đứng chung sân khấu với nữ ca sĩ, tạo nên một khoảnh khắc kết nối đúng tinh thần “UPTIVATE”.
Khép lại đêm nhạc, DJ HELIOS và MC Hype Killian tiếp tục đẩy không khí lên cao bằng những set nhạc sôi động. Âm thanh, ánh sáng và tiếng reo hò của hàng nghìn sinh viên cùng hòa vào nhau, tạo nên màn kết rực rỡ cho NEU Concert 2026.