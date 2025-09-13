Nhiều hiệu trưởng đại học là ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2025

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Danh sách năm nay có 933 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư. Trong đó có 89 ứng viên giáo sư, 844 ứng viên phó giáo sư ở các ngành/liên ngành. So với năm 2024, số lượng ứng viên năm nay tăng mạnh từ 673 lên 933, tăng 260 người (gần 40%).

Trong số này, có nhiều ứng viên là hiệu trưởng các trường đại học trên cả nước.

PGS.TS Hoàng Đình Phi , Hiệu trưởng trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, ứng viên giáo sư ngành Kinh tế.

Ông Phi năm 1969, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật tổng hợp, trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội; chuyên ngành tiếng Nga, trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự; chuyên ngành Anh văn - trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ; thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Công nghệ và kinh doanh quốc tế - Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan); tiến sĩ trường Đại học Thương mại.

Ông đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS.TS Hoàng Đình Phi. (Ảnh: Mỹ Hà)

TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ứng viên giáo sư ngành Kỹ thuật điện - điện tử. TS Kiều Xuân Thực sinh năm 1976. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông Đại học Bách Khoa Hà Nội; thạc sĩ chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông Đaị học Bách Khoa Hà Nội; tiến sĩ ngành Điện tử - Viễn thông Đại học Ulsan (Hàn Quốc).

Ông Kiều Xuân Thực giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ năm 2023. Trước đó ông là Phó hiệu trưởng, trưởng phòng đào tạo, giảng viên ở trường này. Ứng viên này đã công bố 39 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

TS Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ứng viên phó giáo sư ngành Luật. Ông tốt nghiệp đại học ngành Luật, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; thạc sĩ ngành Luật học, trường Đại học Luật TP.HCM; tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Học viện Khoa học Xã hội.

Ông Khoát đã công bố 22 bài báo khoa học, xuất bản 7 cuốn sách, hướng dẫn 8 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

TS Lê Thị Thúy , Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, ứng viên phó giáo sư ngành Y. Bà Thúy sinh năm 1973, tốt nghiệp đại học ngành Bác sĩ y khoa, Đại học Y Dược Huế; thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh, trường Đại học Y Hà Nội. Bà đã công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS.TS Tạ Văn Lợi , Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, ứng viên giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế. Ông Lợi được bổ nhiệm hiệu trưởng tháng 7/2024 khi trường thành lập theo mô hình mới, trước đó từng là Phó hiệu trưởng và tham gia nhiều công trình nghiên cứu về môi trường kinh doanh.

Ông đã công bố 86 bài báo khoa học, trong đó 20 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus; đã được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung , Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, ứng viên giáo sư ngành Kinh tế. Ông Trung sinh năm 1979, đã có hơn 90 công bố khoa học và nhiều chuyên khảo, được bổ nhiệm hiệu trưởng từ năm 2023. Vị ứng viên này đã hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đã công bố 91 bài báo khoa học, trong đó 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 12 cuốn sách.

TS Trần Trọng Đạo , Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, ứng viên phó giáo sư lĩnh vực điện - điện tử. Ông Đạo sinh năm 1981, hiện sở hữu hơn 13 bài báo quốc tế chỉ trong 18 tháng qua, và giữ cương vị hiệu trưởng từ 2021.

TS Lâm Thành Hiển , Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng, ứng viên phó giáo sư ngành Tin học. Ông Hiển sinh năm 1970, từng là Phó hiệu trưởng trước khi chính thức được bổ nhiệm hiệu trưởng từ 2021. Chỉ riêng nửa đầu 2025, ông đã công bố 8 bài báo quốc tế. Ông Hiển đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

PGS.TS Lê Văn Huy , Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, ứng viên giáo sư ngành Kinh tế, được bổ nhiệm hiệu trưởng từ 2020. Ông có nhiều công trình trong lĩnh vực marketing số và hệ thống thông tin.

TS Phạm Đình Trung, Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt, ứng viên phó giáo sư lĩnh vực Cơ khí - Động lực, có nhiều nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế và chế tạo. Ông Trung đã công bố 21 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích (phương pháp phát hiện lỗi thân chai thủy tinh) do Cục sở hữu trí tuệ cấp tháng 6/2025.