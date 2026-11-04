Nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, lịch sử không đứng về phía đảng của Tổng thống Trump

Hàng triệu người Mỹ hoàn tất việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Cuộc bầu cử này có thể khiến đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Cử tri bỏ phiếu ở Michigan ngày 3/11. (Ảnh: Reuters)

Xoay quanh ông Trump

Cuộc cạnh tranh giành Thượng viện đang diễn ra tại gần 10 bang, phần lớn là những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa tại Indiana và Kentucky lúc 6 giờ chiều theo giờ miền Đông, và sẽ đóng cửa tại khoảng nhiều bang khác vào lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên, tại phần lớn các bang, hoạt động bỏ phiếu vẫn sẽ tiếp tục trong nhiều giờ nữa.

Lịch sử không đứng về phía đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump: Đảng của tổng thống đương nhiệm mất ghế tại Quốc hội trong tất cả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ Thế chiến II, ngoại 2 lần ngoại lệ. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang dao động gần mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, khi cử tri bất mãn với cuộc chiến với Iran, giá nhiên liệu tăng cao và những lo ngại ngày càng lớn về chi phí sinh hoạt.

Hầu như không có nghi ngờ rằng cuộc bầu cử năm nay xoay quanh ông Trump, người đã hoàn thành nửa đầu nhiệm kỳ tổng thống lần 2. Chính ông Trump kêu gọi những người ủng hộ mình hãy “cứ tưởng tượng tôi cũng có tên trên lá phiếu” - thông điệp mà các lãnh đạo đảng Dân chủ cũng vui vẻ nhắc lại.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 3/11 (giờ Mỹ), dường như để nhắn nhủ những cử tri không hài lòng với việc Mỹ ủng hộ Israel, Tổng thống Trump cho biết ông dự định chấm dứt khoản viện trợ thường niên 3,8 tỷ USD đã cam kết dành cho Israel từ cuối năm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông sẽ thực hiện điều đó bằng cách nào, vì đạo luật từ năm 2020 quy định thực hiện mức viện trợ này cho đến năm 2028.

Liên minh chặt chẽ giữa Mỹ và Israel đã trở thành một vấn đề đặc biệt được chú ý tại Michigan, nơi ứng viên đảng Dân chủ cấp tiến Abdul El-Sayed, người sẽ trở thành thượng nghị sĩ Mỹ theo đạo Hồi đầu tiên nếu đắc cử, chỉ trích gay gắt việc Mỹ viện trợ quân sự cho Israel vô điều kiện.

Kể từ đầu tháng 10, ông nỗ lực vận động lực lượng ủng hộ mình bằng việc tham gia hơn hai chục cuộc vận động tranh cử, phần lớn diễn ra tại những bang mà ông đã dễ dàng giành chiến thắng năm 2024.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri quan tâm nhất đến vấn đề chi phí sinh hoạt và không hài lòng với cách ông Trump xử lý vấn đề này. Thuế quan áp lên hàng nhập khẩu cùng quyết định tấn công Iran đã khiến giá cả hàng tiêu dùng tăng lên.

Tại một điểm bỏ phiếu ở khu dân cư chủ yếu là người da màu tại Detroit, Natalia Towns, 34 tuổi, cho biết chị không cảm thấy những nỗ lực tiếp cận cử tri da màu của ông Mike Rogers, 63 tuổi, ứng viên Thượng viện thuộc đảng Cộng hòa, là chân thành. Towns cho rằng ông El-Sayed sẽ làm nhiều hơn để giảm chi phí sinh hoạt.

“Đúng là tôi cảm thấy vấn đề sức khỏe rất quan trọng, giá xăng thì cao, thực phẩm cũng quá đắt”, chị nói.

Tại điểm bỏ phiếu ở Warren, vùng ngoại ô chủ yếu là người da trắng phía bắc Detroit, Paul Stockyj cho biết ông đã bỏ phiếu cho ông Rogers vì cho rằng ông El-Sayed quá cấp tiến.

“Tôi không muốn thấy một người quá tham vọng trong việc giải quyết tất cả các vấn đề. Ai sẽ trả tiền cho tất cả những thứ ông ấy muốn thực hiện? Những người phải trả tiền chính là chúng tôi”, ông Stockyj nói.

Các sự cố với máy móc quét phiếu bầu bằng giấy đã được ghi nhận tại nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm các hạt thuộc Georgia, Iowa, Mississippi và New York, khiến việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bị chậm trễ.

Máy bỏ phiếu trục trặc không phải là điều bất thường trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia bầu cử cho biết hệ thống dự phòng và những biện pháp bảo vệ khác khiến các sự cố như vậy hiếm khi ảnh hưởng đến kết quả.

Đảng Dân chủ không có dư địa để mắc sai lầm

Các quan sát viên pháp lý và đảng Dân chủ cảnh báo rằng ông Trump có thể tìm cách phản đối kết quả ngày 3/11 nếu đảng Cộng hòa thất bại.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triển khai 1.000 giám sát viên và quan sát viên bầu cử tới cả 50 bang, trong nỗ lực giám sát Ngày Bầu cử mà cơ quan này gọi là lớn nhất trong lịch sử.

Cuộc bầu cử lần này bầu lại tất cả 435 ghế tại Hạ viện Mỹ và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện.

Đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 3 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện để đạt được đa số ở mỗi viện.

Đảng Dân chủ gần như không có dư địa để mắc sai lầm tại Thượng viện. Đảng này phải bảo vệ tất cả các ghế hiện có, đồng thời giành chiến thắng tại ít nhất 2 bang từng bỏ phiếu cho ông Trump với cách biệt 2 con số cách đây 2 năm: Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, South Carolina và Texas.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên đảng Dân chủ tại tất cả những bang này đều đang dẫn trước với cách biệt sít sao hoặc có cơ hội bám đuổi để giành chiến thắng.