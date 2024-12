Nhiều cha mẹ bị lừa bởi 1 kiểu con cái "xuất sắc giả tạo", chỉ khi lên cấp 3, sự thật mới bị phơi bày

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc: Tại sao từ khi còn nhỏ, con rất xuất sắc, đạt được nhiều thành tích đáng nể, học tốt ở tiểu học, cấp 2 cũng giỏi giang, nhưng đến khi vào trung học phổ thông, thành tích tụt dốc không phanh? Thực tế, câu trả lời đã được ẩn giấu ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài một số lý do thì một trong những nguyên nhân quan trọng chính là: "Học sinh xuất sắc giả".

Con đường trưởng thành của những "học sinh xuất sắc giả" chính là một vở kịch dài, do sự can thiệp quá mức và giáo dục thiển cận của phụ huynh tạo ra. Chỉ có điều, phụ huynh đã quá say mê vở kịch ấy mà không nhận ra những điểm bất hợp lý trong kịch bản.

Ảnh minh hoạ

Con đường trưởng thành của "học sinh xuất sắc giả" - Hệ quả của giáo dục can thiệp quá mức và tầm nhìn ngắn hạn

Một chuyên gia giáo dục từng nói: "Mục tiêu của giáo dục là giúp trẻ có khả năng học hỏi suốt đời". Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại nghĩ rằng mục đích của giáo dục là giúp con đạt được kết quả học tập ngay lập tức.

Ở giai đoạn tiểu học, những phụ huynh và thầy cô tìm mọi cách để trẻ học "vẹt", tạo ra một bảng thành tích ảo. Kết quả là, khi con bước vào cấp hai, những yêu cầu về kiến thức phức tạp và khả năng tư duy logic sẽ như chiếc gương soi, làm lộ rõ vấn đề lớn nhất: Trẻ thiếu khả năng học tập độc lập.

Con có thể thuộc lòng một cách trôi chảy, nhưng lại không thể giải quyết các vấn đề thực tế. Đó chính là đặc điểm của vấn đề "học sinh xuất sắc giả".

Điều đáng tiếc hơn nữa là phụ huynh thường coi thành tích "học sinh xuất sắc giả" như một chiến thắng của giáo dục gia đình, đến khi con vào trung học, thực tế phũ phàng mới hiện ra, khiến họ ngỡ ngàng. Phụ huynh tưởng con có thể chịu được cơn bão lớn, nhưng chẳng nhận ra rằng gốc rễ của con còn quá yếu ớt, chỉ cần gió thổi là sẽ bị đổ.

1. Cạm bẫy "giáo dục quán tính" dưới lớp vỏ điểm số

Vấn đề cốt lõi của "học sinh giả" không phải là con không học được, mà chính là phụ huynh và thầy cô đã can thiệp quá nhiều.

Ở bậc tiểu học, nhiều phụ huynh thay vì chỉ là người đồng hành, đã vô tình thay thế con trong việc suy nghĩ và giải quyết bài tập. Vấn đề là, con chưa bao giờ học cách tự suy nghĩ, giống như một đứa trẻ luôn được người khác dìu đi, một khi không còn sự giúp đỡ, chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn những bạn khác.

2. Học kiểu "luyện đề"

Lý do khiến "học sinh xuất sắc giả" có thể duy trì được thành tích ổn định từ tiểu học đến trung học cơ sở là nhờ vào chiến thuật "luyện đề". Việc luyện tập quá mức và lặp đi lặp lại giúp các em giỏi một số môn, nhưng khi khối lượng kiến thức tăng lên và độ khó cũng cao hơn, phương pháp học này sẽ không còn hiệu quả.

3. Áp lực cạnh tranh và "vực thẳm tâm lý"

"Học sinh xuất sắc giả" thường có thể duy trì điểm số ở cấp 2 nhờ vào các môn xã hội, nhưng khi vào cấp 3, với sự gia tăng độ khó ở các môn tự nhiên và sức ép cạnh tranh, điểm số của các em bắt đầu giảm sút rõ rệt. Với những học sinh này, vấn đề không chỉ là thua kém về kiến thức, mà còn là sự sụp đổ tâm lý.

Có một học sinh lớp 10 thường xuyên tự đặt mục tiêu: "Lần này nhất định sẽ vào top 10" nhưng mỗi khi có kết quả thi, cậu lại "vỡ mộng". Phụ huynh không hiểu nổi, giận dữ hỏi: "Con chẳng phải đã hứa sẽ làm tốt sao? Tại sao lại không làm bài thi được?".

Cậu bé giải thích: "Con đã học thuộc bài rồi, cũng làm bài tập, nhưng các bạn lại làm những câu hỏi mà con chưa học".

Phụ huynh lúc này mới nhận ra rằng, con từ nhỏ đã hình thành thói quen "học thuộc là sẽ làm được, có điểm mới tính là giỏi", nhưng lại thiếu khả năng tư duy linh hoạt và khả năng kết nối kiến thức.

Giải pháp: Thay đổi tư duy giáo dục

Đổi mới mục tiêu giáo dục: Mục tiêu giáo dục không chỉ là đạt điểm cao, mà quan trọng hơn là phát triển khả năng học hỏi và tư duy độc lập. Phụ huynh cần giúp con xây dựng mục tiêu học tập dài hạn, thay vì chỉ chú trọng vào thành tích ngắn hạn.

Giảm can thiệp: Phụ huynh cần giảm sự can thiệp và cho con nhiều cơ hội tự học, tự suy nghĩ. Để con phạm sai lầm và học hỏi từ những sai lầm đó là một phần trong quá trình trưởng thành.

Khả năng kết nối và tư duy phản biện: Thay vì chỉ học thuộc lòng, con cần học cách vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống mới, tư duy phản biện và linh hoạt trong mọi môn học.

Nhìn nhận thành tích một cách thực tế: Phụ huynh nên giúp con đối mặt với sự thay đổi trong kết quả học tập, không chỉ nhìn vào điểm số mà phải nhìn nhận sự phát triển dài hạn.

Vấn đề "học sinh xuất sắc giả" là hệ quả của phương pháp giáo dục quá can thiệp và thiếu chiều sâu. Để giải quyết vấn đề này, thay vì chỉ tập trung vào điểm số, phụ huynh cần giúp con phát triển khả năng học hỏi độc lập, tư duy phản biện và tự tin đối mặt với thử thách.

Chỉ khi đó, con mới có thể vượt qua những cơn bão trong học tập và trưởng thành một cách vững vàng, chứ không phải như một "chậu cây trong nhà kính" chỉ đẹp trong môi trường được bảo vệ mà không thể chịu đựng được thử thách từ thế giới bên ngoài.