Công điện nêu rõ, các khu vực vùng núi cao như thị xã Sa Pa, một số xã của huyện Bát Xát, nhiệt độ giảm xuống từ 2 - 4 độ C, đặc biệt đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống thấp nhất có thể dưới 1 độ C, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Vùng cao Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai nhiệt độ dao động từ 6 - 9 độ C. Nhiệt độ các huyện vùng thấp Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, TP Lào Cai và một số xã vùng thấp huyện Bát Xát, Mường Khương, nhiệt độ phổ biến từ 11 - 13 độ C.