Một tỉnh ghi nhận nhiệt độ nắng nóng 44 độ C, sắp vượt ngưỡng kỷ lục

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, khu Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39-42 độ, có nơi trên 42 độ như: Yên Châu (Sơn La) 42.3 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 42.0 độ, Con Cuông (Nghệ An) 42.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42.6 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 43.0 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 30-35%.

Riêng Đông Hà (Quảng Trị) ghi nhận nhiệt độ cao lên đến 44.0 độ C, chỉ kém 0,2 độ C so với nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7/5/2023.

Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%.

Ảnh minh hoạ

Theo dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới nắng nóng vẫn còn tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước.

Khu Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39-42 độ, có nơi trên 42 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo, nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày 01-02/5 ở Bắc Bộ và Trung Bộ; từ khoảng ngày 04-05/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trước đó, trả lời báo Sức khỏe Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết từ nay đến 30/4 sẽ diễn ra nắng nóng cực kỳ gay gắt trên phạm vi cả nước. Dự báo trong thời gian này, các kỷ lục về nhiệt độ từng được ghi nhận trước đây sẽ bị xô đổ. Đặc biệt lần đầu tiên nước ta có thể ghi nhận nhiệt độ đo trong lều khí tượng lên đến 45 độ C trong ngày 30/4.

Chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ dự báo ở trên là nhiệt độ khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài môi trường có thể cao hơn hoặc thấp hơn phụ thuộc từng loại môi trường. Chẳng hạn trong bóng cây nhiệt độ có thể thấp hơn 3-4 độ C, ngoài trời ở khu đô thị thiếu cây có thể lên đến 48-50 độ C.

Lý giải về diễn biến nắng nóng nêu trên, chuyên gia khí tượng cho hay nguyên nhân là do thời tiết đang chịu tác động của hiện tượng El Nino, làm cho nền nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thêm vào đó, giai đoạn này đang chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên gây ra đợt nắng nóng diện rộng trong giai đoạn nghỉ lễ.