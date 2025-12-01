Nhặt được vật màu trắng dưới sông nghi là ngà voi

Tuấn Minh, Theo nld.com.vn 20:21 01/12/2025
Đang chở người đàn ông đi xem một vật màu trắng có người nhặt dưới sông nghi ngà voi, ông L.V.N. ở Thanh Hóa đã bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 1-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu mua bán một vật màu trắng nghi là ngà voi trên địa bàn xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Nhặt được vật màu trắng dưới sông nghi là ngà voi- Ảnh 1.

Vật màu trắng nghi là ngà voi được 1 người dân ở Thanh Hóa nhặt được dưới sông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 16 đoạn qua địa phận bản Hạ, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra, kiểm soát số 13, Đội CSGT 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 chiếc xe máy do anh L.V.N. (ngụ xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo phía sau là ông N.V.T. (ngụ xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện bất thường nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua xác minh, bước đầu xác định, ông T. có nghe thông tin một người đàn ông ở bản Sại (xã Tam Lư) đang sở hữu một đoạn ngà voi và muốn bán. Với ý định sẽ mua đoạn ngà voi trên về làm thuốc chữa bệnh nên ông T. đã vay mượn số tiền 30 triệu đồng để tìm mua.

Sau khi nắm được tình hình, tổ tuần tra, kiểm soát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa để xác minh, làm rõ.

Công an xã Tam Lư sau đó đã phối hợp cùng tổ tuần tra kiểm soát số 13 tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông H.V.H. (ngụ xã Tam Lư). Qua kiểm tra đã phát hiện một vật màu trắng, dạng sừng có chiều dài 21 cm, chiều rộng gốc 8,5 cm, chiều rộng ngọn 0,3 cm, nặng 0,91 kg.

Theo chia sẻ của ông ông H., vật trên là ngà voi được con trai ông nhặt sông Lò đem về nhà cất giữ và rao bán trên mạng. Vụ việc hiện đang được phối hợp làm rõ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì voi Châu á được xếp vào nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại thuộc nhóm IB. Theo đó, hành vi buôn bán ngà voi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

