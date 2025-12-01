Nhặt được vật màu trắng dưới sông nghi là ngà voi

Ngày 1-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu mua bán một vật màu trắng nghi là ngà voi trên địa bàn xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa.

Vật màu trắng nghi là ngà voi được 1 người dân ở Thanh Hóa nhặt được dưới sông. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 16 đoạn qua địa phận bản Hạ, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra, kiểm soát số 13, Đội CSGT 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 chiếc xe máy do anh L.V.N. (ngụ xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo phía sau là ông N.V.T. (ngụ xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện bất thường nên đã dừng xe kiểm tra.

Qua xác minh, bước đầu xác định, ông T. có nghe thông tin một người đàn ông ở bản Sại (xã Tam Lư) đang sở hữu một đoạn ngà voi và muốn bán. Với ý định sẽ mua đoạn ngà voi trên về làm thuốc chữa bệnh nên ông T. đã vay mượn số tiền 30 triệu đồng để tìm mua.

Sau khi nắm được tình hình, tổ tuần tra, kiểm soát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời phối hợp với Công an xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa để xác minh, làm rõ.

Công an xã Tam Lư sau đó đã phối hợp cùng tổ tuần tra kiểm soát số 13 tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ông H.V.H. (ngụ xã Tam Lư). Qua kiểm tra đã phát hiện một vật màu trắng, dạng sừng có chiều dài 21 cm, chiều rộng gốc 8,5 cm, chiều rộng ngọn 0,3 cm, nặng 0,91 kg.

Theo chia sẻ của ông ông H., vật trên là ngà voi được con trai ông nhặt sông Lò đem về nhà cất giữ và rao bán trên mạng. Vụ việc hiện đang được phối hợp làm rõ.