Nhật Bản: Thi thể cô gái 20 tuổi mất tích đêm Giao thừa được phát hiện trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt

Theo cảnh sát, từ chiều tối ngày 31/12/2025, nạn nhân bất ngờ mất liên lạc với gia đình và người thân. Dù nhiều lần cố gắng gọi điện nhưng không có kết quả, đến ngày 1/1, bà của cô gái đã trình báo vụ việc lên cảnh sát với tư cách mất tích.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ông Matsukura Toshihiko, chủ một nhà hàng tại khu Hidaka-cho, Tomikawa Kita 1-chome, người quen biết với nạn nhân, có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Bị thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng đã giấu thi thể cô gái trong một không gian bí mật bên trong bức tường của nhà hàng.

Hiện trường sự việc

Ngay sau đó, lực lượng điều tra tiến hành khám xét hiện trường và phát hiện một hốc tường kín đáo rộng khoảng hơn 3 mét vuông. Lối vào được che chắn bằng các tấm gỗ, bên trong là thi thể của người phụ nữ bị nhét trong không gian chật hẹp này. Ông Matsukura thừa nhận: “Tôi đúng là đã giấu thi thể trong tường của cửa hàng” và đã bị cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng ngày 10/1.

Cảnh sát nhận định thi thể được tìm thấy chính là người phụ nữ đã mất tích, hiện đang tiến hành các bước xác minh danh tính. Trước mắt, nghi phạm bị bắt với cáo buộc “vứt bỏ thi thể”, tuy nhiên do nạn nhân đã không rõ sống chết từ đêm giao thừa, cơ quan điều tra cũng đang xem xét vụ việc theo hướng một vụ án mạng và tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

