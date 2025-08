Nhật Bản ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong 3 năm liên tiếp

Một người đàn ông lớn tuổi ngồi dưới trạm phun sương làm mát trong đợt nắng nóng ở Tokyo ngày 24/7 (Ảnh: EPA)

Theo JMA, nhiệt độ trung bình của tháng 7/2025 cao hơn 2,89oC so với mức trung bình của 30 năm qua. Đây là mức nhiệt trung bình cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập vào năm 1898, vượt qua kỷ lục trước đó thiết lập năm 2024 (cao hơn 2,16oC so với mức trung bình).

Theo ông Yoshinori Oikawa - Giám đốc Trung tâm Thông tin về khí hậu cực đoan của JMA, do nhiệt độ trung bình vào tháng 6 năm nay cũng đạt mức kỷ lục mới nên nhiệt độ trung bình vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 "cũng có khả năng sẽ phá kỷ lục". Năm 2024, Nhật Bản đã trải qua mùa hè nóng nhất trong năm thứ 2 liên tiếp. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp nhiệt độ trung bình trong tháng 7 tại Nhật Bản phá kỷ lục.



Trong khi đó, lượng mưa ghi nhận trong tháng 7 thấp hơn trung bình 13% tại khu vực ven biển Nhật Bản thuộc vùng Tohoku và giảm 8% tại khu vực Hokuriku. Cả hai khu vực đều ghi nhận lượng mưa thấp kỷ lục.

Nhật Bản hiện đang chịu ảnh hưởng đồng thời của hai hệ thống áp cao - Thái Bình Dương và Tây Tạng - khiến bầu trời tại nhiều khu vực quang đãng, ít mây và nhiệt độ tăng cao. Cảnh báo say nắng đã được ban hành với 34 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản trong ngày 31/7.

JMA cũng kêu gọi người dân giữ mát bằng cách sử dụng điều hòa không khí, uống đủ nước và muối, nghỉ ngơi thường xuyên khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Theo Japan Times