Nhân viên ngân hàng kiên quyết không phục vụ bà cụ chuyển 100 triệu đồng cho con trai, "tinh ý" nhận ra điều lạ của khách hàng

Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp với khách hàng, nhân viên chi nhánh MB Thuỵ Khuê nhận thấy bà C có dấu hiệu bất thường. Khi nhân viên ngân hàng hỗ trợ bà C hoàn thiện thông tin uỷ nhiệm chi thì bà C lại giấu giếm thông tin người nhận, thái độ lo lắng và rất vội vàng. Khi nhân viên hỏi thông tin người nhận. Lúc đó bà C rụt rè nói rằng bà chuyển tiền cho con sau khi liên lạc với con qua Zalo, nhưng không cung cấp được số điện thoại của con cho nhân viên ngân hàng.

Nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo, nhân viên giao dịch đã báo cáo lãnh đạo chi nhánh. Lãnh đạo chi nhánh MB Thuỵ Khuê gặp trao đổi trực tiếp với bà C nhưng bà vẫn muốn chuyển tiền, dù thái độ và tâm lý của bà C vẫn hoang mang, lo lắng.

Trước tình huống đó, lãnh đạo chi nhánh đã liên hệ với Công an phường Thuỵ Khuê để phối hợp xác minh sự việc. Cơ quan Công an đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và xác định, bà C đã bị đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Rất may, Chi nhánh MB Thuỵ Khuê đã giữ được số tiền và hoàn trả lại cho bà C.

Ngay sau khi nhận lại số tiền lớn từ ngân hàng, bà C đã viết thư cảm ơn Chi nhánh ngân hàng MB Thuỵ Khuê, Công an phường Thuỵ Khuê đã giúp bà tránh mất một khoản tiền lớn mà bà phải bao công mới tích cóp được.

Hiện nay các thủ đoạn lừa đảo diễn ra rất tinh vi. Đối tượng lừa đảo lợi dụng sự mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã liên tục cảnh báo và thông báo các dấu hiệu nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng và website của Bộ Công an. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người dân bị mắc lừa.

Tinh thần trách nhiệm và sự cảnh giác của nhân viên Chi nhánh ngân hàng MB cùng sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của Công an phường Thuỵ Khuê trong vụ việc trên đã giúp người dân tránh bẫy lừa, bảo vệ được tài sản, ngăn chặn kẻ xấu chiếm đoạt tài sản cá nhân.