Nhân viên Công ty F88 dương tính với ma túy

Công an khám xét ở Công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp

Ngày 7-3, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với công an các quận, huyện và TP Thủ Đức và Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an điều tra, làm rõ sai phạm tại văn phòng đại diện và các chi nhánh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88).

Công an phong tỏa kiểm tra chi nhánh Công ty F88 trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM

Quá trình khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở các quận, huyện và TP Thủ Đức, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ và phát hiện một nam nhân viên của công ty ở TP Thủ Đức dương tính chất ma túy.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công ty F88 và các chi nhánh chuyên cho vay tiền, có cả trăm nhân viên thu hồi nợ. Thời gian qua, công ty đã đe doạ người vay, có dấu hiệu tội "Cưỡng đoạt tài sản". Hiện công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ việc.

Trước đó, ngày 6-3, Cục C02 cùng Công an TPHCM, Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã ập vào kiểm tra khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88 trên địa bàn thành phố.

Công ty F88 được thành lập năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ. Hiện, F88 là chuỗi cầm đồ, cho vay tiền lớn nhất cả nước, với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc.