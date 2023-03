F88 của ông chủ Phùng Anh Tuấn đang kinh doanh thế nào?

Hiện trường cảnh sát khám xét công ty F88 ở TP.HCM.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 được thành lập ngày 30/6/2013, trụ sở chính đặt tại Hà Nội do ông Phùng Anh Tuấn (một hacker nổi tiếng) làm Chủ tịch kiêm CEO của công ty. Hệ thống cầm đồ này từng được 2 quỹ đầu tư lớn trên thế giới là Mekong Capital và Granite Oak rót vốn.

Theo giới thiệu, F88 bên cạnh cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng ô tô/đăng ký ô tô, xe máy/đăng ký xe máy, điện thoại, laptop... còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích tài chính khác như Bảo hiểm, chuyển tiền, chi hộ, thu hộ tiền điện, nước, internet…

F88 có hơn 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. (Ảnh: Internet)

Đầu năm 2017, chuỗi cầm đồ F88 bắt đầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông sau khi Quỹ Mekong Enterprise Fund III (“MEF III”) thông báo hoàn tất thương vụ đầu tư vào công ty.

Nhận được số vốn đầu tư lớn, ông Phùng Anh Tuấn bắt đầu đề ra chiến lược phát triển nhanh chóng bằng cách tăng tốc độ mở địa điểm mới với mục tiêu 300 cửa hàng vào năm 2021.

Sang năm 2018, F88 tiếp tục được cấp thêm vốn từ quỹ Granite Oak với mức định giá lên đến 1.000 tỷ đồng. Số vốn được dùng để mở thực hiện kế hoạch “Nam tiến”, mở thêm 50 cửa hàng mới tại TP.HCM.

Tháng 6/2019, sau hàng loạt thương vụ từ nhà đầu tư nước ngoài, cơ cấu cổ đông của CTCP Đầu tư F88 - công ty mẹ của CTCP Kinh doanh F88 được tiết lộ.

Trong đó cổ đông nước ngoài nắm giữ đến 53,4% cổ phần, bao gồm: MEF III sở hữu 39,6%, Bronze Blade Limited có 12,2% và James Alan Barron - cựu CEO của Tập đoàn First Cash có 2.000 phòng giao dịch cầm đồ tại Mỹ, sở hữu 1,6%. Còn lại 46,6% cổ phần trong nước, trong đó ông Tuấn có 20% cổ phần.

Năm 2019, để tiếp tục có thêm tiền đầu tư mở thêm địa điểm mới, ông Tuấn và ban lãnh đạo công ty quyết định phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu. Ngay trong lần chào bán đầu tiên này đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Từ đó, trái phiếu được xem như là kênh huy động vốn được F88 sử dụng nhiều nhất, thu về hàng nghìn tỷ đồng. Liên tiếp năm 2020, F88 thu về 300 tỷ đồng và 2021 thu 1.550 tỷ đồng từ trái phiếu.

Sang năm 2022, chuỗi cầm đồ F88 không chỉ huy động được vốn từ trái phiếu mà còn vay nợ thêm từ các tổ chức nước ngoài. Tháng 11/2022, công ty này thông báo hoàn tất thương vụ vay 50 triệu USD từ Quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và khoản vay này có đảm bảo. Đồng thời doanh nghiệp của ông Phùng Anh Tuấn cũng thành công trong việc vay 10 triệu USD từ Lendable - tập đoàn tài chính có trụ sở tại London.

Trước đó tập đoàn này cũng đã giải ngân 10 triệu USD cho hệ thống cầm đồ F88 vào đầu năm 2022.

Mặc dù tốc độ và quy mô huy động vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng, nhưng hệ thống F88 chỉ mới bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương từ năm 2018.

Theo kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017, hệ thống chuỗi cầm đồ F88 tăng trưởng mạnh về doanh thu nhưng vẫn lỗ.

Cụ thể, doanh thu năm 2017 ghi nhận 23,05 tỷ, cao gấp 5,4 lần so với 4,28 tỷ của năm trước đó. Do chi phí quản lý doanh nghiệp quá cao dẫn đến khoản lỗ trước thuế lần lượt là 9,2 tỷ và tăng lên 27,8 tỷ đồng năm 2017.

Đến năm 2018 - 2019, rơi vào giai đoạn sau mùa World Cup 2018, doanh thu tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân khi ghi nhận 63,89 tỷ và 215,7 tỷ đồng.

Lúc này công ty F88 đã thoát khỏi cảnh kinh doanh dưới giá vốn, bắt đầu có được những đồng lãi gộp đầu tiên. Nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp và lãi vay vẫn còn quá lớn nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của F88 vẫn âm.

Nhờ vào khoản thu nhập khác mà lợi nhuận sau thuế của cả công ty đã được cải thiện thành số dương, lần lượt là 2,69 tỷ và 19,2 tỷ đồng. Trong thời gian này, tài sản của công ty tăng từ 68,8 tỷ lên 606 tỷ đồng, nhưng phần lớn trong cơ cấu tổng tài sản là khoản phải thu ngắn hạn.

Mặc dù doanh thu trên sổ sách tăng liên tục nhưng tiền thu về lại ít nên chuỗi cầm đồ F88 phải vay nợ để có thể xoay vốn. Nếu như năm 2017 nợ vay ngắn hạn chỉ vỏn vẹn 2,6 tỷ thì đến năm 2019 đã tăng lên đến 200,9 tỷ đồng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 300 cửa hàng vào năm 2021.

Năm 2020 bắt đầu bùng dịch COVID-19, doanh thu của F88 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hơn 260% đạt 578 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cao 2,7 lần so với cùng kỳ ở mức 44,8 tỷ đồng. Mặc dù vẫn tiếp tục phát triển nhưng kết quả kinh doanh không đạt được như mong đợi ban đầu, chỉ hoàn thành 68% doanh thu và gần 12% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số kết quả lạc quan như: hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng giao dịch sớm hơn 1 năm so với tầm nhìn đề ra, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 8,98% năm trước lên 13,08%.

Năm 2022, chỉ trong vòng 9 tháng công ty F88 đã ghi nhận doanh thu lên tới 1.310 tỷ đồng, trong đó mảng kinh doanh bảo hiểm mang về 217,5 tỷ đồng và 42% hợp đồng bảo hiểm được bán độc lập với các khoản cho vay. Với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ổn định ở mức 78%, giúp cho F88 có được lãi ròng ba quý đầu năm khoảng 60,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ ROE là 10,3%.

Vì liên tục phát hành trái phiếu và vay nợ từ tổ chức nước ngoài kể từ đầu năm đến nay, nên tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của công ty ghi nhận ở mức cao. Tính đến quý quý III/2022, tổng dư nợ cho vay sau điều chỉnh của F88 là gần 3.358 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, F88 cho biết đã ghi nhận dư nợ tăng 246,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm 2022, công ty này cũng đã huy động thành công khoản vay có đảm bảo trị giá 50 triệu USD, tương đương 1.200 tỷ đồng, từ Quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và thêm 10 triệu USD, tương đương 240 tỷ đồng, từ Lendable.

Như vậy, trong cả năm 2022, F88 đã huy động thành công 70 triệu USD từ hai tổ chức tài chính quốc tế tại châu Á và châu Âu. Mục tiêu của F88 là IPO vào năm 2024, khi đó số lượng phòng giao dịch của đơn vị sẽ đạt 1.400 phòng và quy mô vốn hoá doanh nghiệp đạt 1 tỷ USD.

Nhờ vào kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, ông Phùng Anh Tuấn đặt tham vọng niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE với vốn hóa tỷ USD vào năm 2024.

Sáng 6/3, tại toà nhà Văn Phôn Tower (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM), công an TP.HCM đã thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét Công ty CP Kinh doanh F88.

Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công ty F88 đang cho vay với lãi suất dao động từ 1.500 đến 2.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 4,5 - 7,5%/tháng hay 54 - 90%/năm).

Chiều 6/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét nhiều chi nhánh thuộc Công ty F88 ở TP.HCM. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ và máy móc.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.