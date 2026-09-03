Nhân viên add Facebook, yêu cầu follow Instagram, sếp “rén ngang”

Thân thiện với nhân viên không phải yếu tố tạo nên một người sếp giỏi?

Trong thời đại đồng nghiệp có thể dễ dàng nhìn thấy cuộc sống của nhau qua mạng xã hội, ranh giới giữa công việc và đời tư ngày càng trở nên mờ nhạt. Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại khiến không ít người làm quản lý phải cân nhắc là: Có nên cho nhân viên follow Instagram cá nhân, kết bạn Facebook hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng?

Kelvin - CEO một công ty hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, từng nhiều lần trăn trở với câu hỏi này. Đặc thù công việc của anh gắn chặt với văn hóa, mạng xã hội và các xu hướng mới, vì vậy việc kết nối với nhân viên trên những nền tảng mà cả hai bên thường xuyên sử dụng cho công việc là điều khá hợp lý. Họ có thể gửi cho nhau những bài đăng thú vị để tham khảo, chia sẻ xu hướng mạng xã hội mới nhất hoặc đơn giản là gửi một meme vui.

Nhưng Instagram của Kelvin cũng là không gian cá nhân, nơi anh đăng ảnh về gia đình, những chuyến du lịch và đôi khi chia sẻ những câu chuyện cá nhân. Vì thế, câu hỏi không chỉ nằm ở việc có nên cho nhân viên theo dõi mạng xã hội cá nhân hay không, mà còn là một người sếp nên chia sẻ bao nhiêu về cuộc sống bên ngoài công việc.

Ảnh minh họa Pinterest

Theo Kelvin, trước khi trả lời câu hỏi đó, cần quay lại một vấn đề cơ bản nhất.

Nhân sự cần gì ở một người lãnh đạo?

Họ cần sự rõ ràng về những gì được kỳ vọng, sự nhất quán, đặc biệt trong những thời điểm phải đưa ra quyết định khó khăn. Họ cần biết rằng thành quả của mình sẽ được ghi nhận, sai lầm được đối xử công bằng và người lãnh đạo sẽ không đẩy họ ra chịu trách nhiệm một mình khi có vấn đề xảy ra.

Còn việc trưởng bộ phận vừa ăn chiếc cheesecake La Vina ngon đến mức nào trong kỳ nghỉ, hay người quản lý nghĩ gì về bộ phim kinh dị Obsession,... có lẽ không phải điều nhân viên thực sự cần biết.

Tuy nhiên, ở đâu đó giữa hình ảnh một vị sếp hoàn toàn xa cách và một người lãnh đạo chia sẻ mọi thứ, tồn tại một mức độ cởi mở có thể khiến môi trường làm việc trở nên gần gũi hơn. Kelvin thừa nhận bản thân chưa bao giờ là kiểu sếp giữ khoảng cách tuyệt đối với nhân viên và đôi lúc còn có xu hướng chia sẻ quá nhiều. Cấp dưới biết về gia đình, sở thích của anh. Anh cũng từng kể với họ về những điều mình hối tiếc và những sai lầm mắc phải trong nhiều năm. Đổi lại, Kelvin cũng lắng nghe khi nhân viên chia sẻ những khó khăn của họ, dù những câu chuyện đó chẳng hề liên quan tới công việc.

Kevin tin rằng sự cởi mở này phần nào giúp xây dựng niềm tin trong đội ngũ. Một người sếp dám thừa nhận mình mắc sai lầm có thể khiến nhân viên cảm thấy an toàn hơn khi nói về sai lầm của chính họ. Một nhà lãnh đạo thành thật về giai đoạn khó khăn có thể giúp nhân viên hiểu rằng họ hoàn toàn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Việc chia sẻ một phần đời tư cũng có thể làm giảm khoảng cách do thứ bậc tạo ra. Nó nhắc nhân viên rằng người đang đưa ra quyết định cũng có những áp lực, bất an và những ngày không thuận lợi như bất kỳ ai khác.

MXH là "vùng cấm"?

Kevin thừa nhận anh từng nghĩ như vậy, rằng mình không nên chủ động kết bạn Facebook với nhân viên hay gửi yêu cầu follow Instagram của họ, và ngược lại. Nhưng đến giờ, mọi chuyện đã khác đi đôi chút.

Theo Kelvin, vấn đề không nằm ở việc sếp có cho nhân viên bước vào “vùng riêng tư” của mình hay không, mà là họ chia sẻ đến đâu và nhân viên sẽ tiếp nhận những điều đó như thế nào.

Bởi khi một người bạn kể chuyện cá nhân, hai bên đang trò chuyện với tư cách bình đẳng. Nhưng nếu người chia sẻ là sếp, mọi thứ lập tức có thêm một lớp áp lực. Nhân viên có thể cảm thấy mình phải lắng nghe, trấn an hoặc thậm chí chia sẻ chuyện riêng để đáp lại. Điều mà người sếp xem là một cuộc trò chuyện chân thành đôi khi lại trở thành một nghĩa vụ vô hình với cấp dưới.

Dẫu vậy, Kevin vẫn từ chối gần như toàn bộ yêu cầu kết bạn, follow Instagram của nhân viên.

Ảnh minh họa Pinterest

Anh cho rằng giữa việc công khai mọi thứ và hoàn toàn giữ kín đời tư tồn tại một lựa chọn khác: Chia sẻ có chọn lọc và không nhất thiết phải qua MXH. Trước khi kể một câu chuyện cá nhân, người lãnh đạo cần tự hỏi điều này có thực sự cần thiết, nhân viên sẽ hiểu nó như thế nào và thời điểm chia sẻ đã phù hợp hay chưa.

Sự thân thiện có thể khiến khoảng cách giữa sếp và nhân viên ngắn lại. Sự cởi mở có thể khiến nơi làm việc trở nên dễ chịu hơn. Nhưng để trở thành một người sếp được tin tưởng, những điều quyết định vẫn là cách họ giữ lời hứa, đưa ra quyết định công bằng, nhận trách nhiệm và đối xử nhất quán với đội ngũ.

Nói cách khác, cho nhân viên follow Instagram hay kết bạn Facebook không biến một người thành lãnh đạo giỏi. Cởi mở chỉ là điểm cộng, sự đáng tin cậy mới là nền tảng.

(Nguồn: CNA)