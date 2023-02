Nhân vật đặc biệt nhất phim Hàn hiện tại: Diễn vai tự kỷ quá đỉnh, sự nghiệp toàn siêu phẩm

Bộ phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) đang được khán giả yêu thích nhờ nội dung mang tính "chữa lành", lại ghi điểm bởi diễn xuất tài tình của cặp đôi Jeon Do Yeon - Jung Kyung Ho. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, có một nhân vật khác của phim đang được khán giả chú ý và bàn luận.

Trong cảnh phim đang "gây sốt" của Khóa Học Yêu Cấp Tốc, nhân vật Jae Woo - em trai của nữ chính Hae Yi (Jeon Do Yeon) đến mua bánh tại một cửa hàng. Khi nhận bánh, anh thấy người nhân viên nữ bị dính sốt trên tay nên muốn chùi giúp cô. Nào ngờ đâu, người nhân viên nữ hiểu lầm Jae Woo có ý ve vãn cô nên đã phản ứng. Điều này khiến cho một nhân viên khác, cũng là bạn trai của cô gái tức giận, sau đó muốn "tính sổ" với Jae Woo.

Jae Woo chạm tay cô gái

Người bạn trai và Jae Woo xô xát

Jae Woo thực chất mắc chứng Asperger - một dạng tự kỷ. Jae Woo chỉ hành động theo phản xạ tự nhiên khi thấy tay cô gái có vết bẩn, thế nhưng sau đó lại gây hiểu lầm. Kết quả, anh và 2 người nhân viên có mặt trên đồn cảnh sát, và Hae Yi phải đến bảo lãnh, đồng thời xin lỗi 2 người kia thay cho em trai mình.

Jae Woo bị tạm giam

Hiện tại cảnh phim này của Khóa Học Yêu Cấp Tốc đang được bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Oh Eui Shik - nam diễn viên vào vai Jae Woo vì diễn xuất khá đạt. Ngoài ra, không ít người cảm thấy bất bình thay cho Jae Woo, cảm thấy những người nhân viên kia thiếu sự phán đoán vì thông thường, người tự kỷ rất dễ được phát hiện. Mặt khác, có vài ý kiến còn khẳng định Hae Yi không cần phải xin lỗi vì dù sao đây chỉ là hiểu lầm, chứ em trai cô không làm sai.

Oh Eui Shik được khen vì diễn nhập tâm

Phần diễn xuất của Jeon Do Yeon cũng được đánh giá cao

Sau cùng cô gái quyết định không kiện Jae Woo

Sinh năm 1983, Oh Eui Shik thực chất là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn. Thường xuyên đảm nhận các vai phụ hoặc khách mời, Oh Eui Shik lại chứng tỏ được khả năng diễn xuất bài bản, tuyệt vời của mình.

Bằng chứng là những dự án anh tham gia đa phần đều là siêu phẩm đình đám, phải kể đến như Tiên Nữ Cử Tạ, Khi Nàng Say Giấc, Chào Mẹ, Tạm Biệt, Vẻ Đẹp Đích Thực, Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển, Big Mouth... Giờ đây ở Khóa Học Yêu Cấp Tốc, nam diễn viên nhận được thử thách mới với vai tự kỷ, sau cùng đã thành công gây ấn tượng với người xem. Chia sẻ về lý do trở thành diễn viên, Eui Shik cho biết anh cảm thấy công việcc bàn giấy khá nhàm chán và không muốn ngày nào cũng phải đợi đến giờ tan làm nữa.

Oh Eui Shik đóng toàn phim "xịn"

Nam diễn viên ngoài đời

Ảnh: tvN, Hancinema