Nhân trường hợp Tuấn Hưng ở show Anh trai

Kịch tính nhất tập 11 gọi tên Tuấn Hưng , Cường Seven

Nhắc lại một chút về diễn biến trước công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG): Chỉ Nhà Trẻ an toàn còn ba nhà tan rã. Hai thủ lĩnh phải chiêu mộ thành viên để lập nhà mới đủ 12 người/nhà.

Cường Seven được khán giả bầu "thủ lĩnh được yêu thích nhất" có lợi thế là ngoài 6 thành viên điểm hỏa lực cao nhất nghiễm nhiên về đội anh, thì còn vào từng nhà để thuyết phục các anh tài khác về đội mình.

Nhà Cá Lớn - hạt nhân của Tinh Hoa do Cường làm thủ lĩnh - đã tề tựu gồm Jun Phạm, Soobin, Strong Trọng Hiếu, Tự Long là những người có điểm hỏa lực top 6. Chỉ còn hai thành viên Cá Lớn là Thanh Duy và Tuấn Hưng đang ngồi trong phòng, chờ được gọi tên.

Khi Cường vào thả lời ướm ý: "Hai công vừa rồi anh em mình đã có dịp làm việc với nhau rồi, nay anh có muốn thử màu mới bên nhà của Binz, Rhymastic với anh Tiến Luật không", Tuấn Hưng cho biết Tiến Đạt (thủ lĩnh còn lại) vừa vào nhưng chỉ hỏi Duy (tức là chiêu mộ Duy).

Nhà Thiếu Nhi bỏ qua Tuấn Hưng đồng nghĩa anh chỉ còn nước về đội của Cường, và hẳn anh cũng muốn vậy. Tuấn Hưng với nét mặt trầm hẳn, ánh mắt buồn bã thấy rõ, nói với Cường về việc mình đang ở thế rất dễ bị chạm tự ái, thôi thì để fair hơn, Cường cứ chọn người mình cần, đến khi mọi chuyện xong xuôi hết cả thì nó là duyên số, anh về đâu thì về. Chứ chả nhẽ Hưng nói: Tiến Đạt không chọn, em Cường cũng không định chọn thì anh biết đi đâu về đâu? Em còn phải hỏi nữa sao?

Tuấn Hưng kiêu hãnh nhạy cảm, chứ phải dì Lệ (Quốc Thiên) có khi đã nói cười giả lả: Thiên chả về nhà mình thì đi đâu, Cường còn phải hỏi. Nhớ hồi cùng bị chuyển giao ở công diễn 2, trong khi Tuấn Hưng ủ ê thì Quốc Thiên toe toét: Các anh xem nhà nào cần người ít tài nhiều tật như em...

Sau đó là chuyện ai cũng biết: Tuấn Hưng và Phan Đinh Tùng về Tinh Hoa 'mà không được ai mời' như chính Cường phát biểu, khiến anh phải nhắn tin xin lỗi. Cùng tuổi U50, Phan Đinh Tùng dù sượng sùng nhưng cố nở nụ cười và còn hát hò, chứ Tuấn Hưng là típ người buồn vui khó giấu.

Một khán giả cảm thán: "Ước gì hôm ấy Cường 7 hét thật to 'anh Hưng ơi về nhà thôi', trời ơi cái kết có phải đẹp viên mãn không".

Hơn tháng sau chuyện xảy ra (tập 11 phát sóng là lúc công 5 và cả chung kết đã an bài), trong khi khán giả xôn xao chia phe bình phẩm thì Tuấn Hưng tỏ quan điểm khá thẳng thắn dù vẫn ý nhị, chứ không kiểu nhân văn rộng lượng bênh vực Tiến Luật (thắng oan uổng ở vòng solo với số điểm trên giời) nữa.

Tuấn Hưng viết: "Mọi cảm giác trong tập 11 chỉ những người trong cuộc mới hiểu, chỉ người được chọn mới biết, chỉ người ngồi chờ mới thấu. Mình đã phải cố gắng nén tất cả lại để vượt lên trên hết đó là tinh thần tập thể của một chương trình. Hành trình này đã cho mình nhiều bài học…".

Thủ lĩnh Cường và nhà Tinh Hoa, dù không muốn Tuấn Hưng đi nữa thì như đã nói ở trên, một khi nhà Thiếu Nhi bỏ qua anh có nghĩa anh sẽ mặc định về Tinh Hoa. Đằng nào cũng phải nhận sao không hoan hỉ mà nhận, vừa đẹp mặt mình vừa không tổn thương người khác. Đằng này chỉ gợi ý người ta tìm thử thách mới, khác nào lót tay lá chuối. Nếu định thăm dò, ít ra câu hỏi cũng phải là “anh có muốn về lại nhà mình hay tìm thử thách khác".

Qua ba công diễn, Cường Seven được một số anh tài khen siêng năng tận tụy, hiền lành dễ mến. Anh cũng tạo được dấu ấn qua các tiết mục. Tiếc cho anh khi mà vừa được bầu là "thủ lĩnh yêu thích nhất" thì xảy ra cơ sự này. Có một sự bấn loạn không hề nhẹ khi anh không hề đề cập Đỗ Hoàng Hiệp lúc vào nhà Mứt Gừng để chiêu mộ, và có ý đẩy Tăng Phúc cho Tiến Đạt, nhưng rồi cuối cùng lại gọi tên hai anh này, khiến bị từ chối thẳng thừng, vì tự ái mà từ chối.

Còn nhà Tinh Hoa với thành phần cốt cán là Cá Lớn thì lập trường cũng khá khó hiểu khi tự dưng lại có động thái tranh giành Liên Bỉnh Phát và Thiên Minh với nhà Thiếu Nhi, trong khi cũng không từng đưa ra lời mời chính thức nào trước đó với hai cái tên này.

Hay vì Bùi Công Nam và Tăng Phúc, Đỗ Hoàng Hiệp nói "không" nên cuống, vợt được ai là vợt, mà lại để Tuấn Hưng, người đồng đội vui buồn có nhau suốt hai công diễn, tiu nghỉu thẫn thờ ngồi đó? Còn bảo do sơ suất không đếm kỹ nên bỏ quên Hưng - Tùng? Chục người trong đội đang ngồi ngay đó, người lú phải có người khôn chứ. Nếu không hô tên người đồng đội cũ ngay từ đầu thì ít ra cũng hẹn: Anh cứ chờ nhé, bọn em đi chiêu mộ người mới, cho chắc, rồi sẽ gọi anh.

Một khán giả tên Tuyết Vân nhận định trên trang của ban tổ chức: "Bộ bỏ một slot cho Tuấn Hưng khó khăn lắm sao".

May mà giờ này Cường Seven đã có động thái sửa sai với người đàn anh Tuấn Hưng, chứ không thì con số 183/350 khán giả bầu cho anh danh vị "thủ lĩnh được yêu thích nhất" (bỏ rất xa ba thủ lĩnh còn lại) dễ gây nghi ngờ.

Tuấn Hưng ở show Chông gai điểm số trồi sụt, vòng đầu rất cao rồi hạ dần nhưng lại gây ấn tượng về phong độ hóa ra chưa hề mất đi với chất giọng dày dặn cá tính, mạnh mẽ, đặt cạnh nhiều anh tài khác lơ mơ dễ khiến họ bị nhạt. Các tiết mục nhóm anh góp cho Cá Lớn đều không có gì để chê. Không chỉ nhiều khán giả (xem qua màn hình) mà ngay các anh tài nhiều lần ồ lên kinh ngạc trước những pha bắn nốt hiểm hóc của anh.

Phong cách trình diễn cuốn hút, nhất là màn hát và đánh trống đầy nghệ sĩ ở tiết mục Là anh đó. Một màn trình diễn chỉ có thể có ở những ca sĩ tả xung hữu đột showbiz nhiều năm. Cú xung phong đơn ca thì có phần mạo hiểm bởi Tuấn Hưng không có điểm hỏa lực cá nhân ổn định lại chọn bài hát quá mới và chưa hẳn bắt tai để thi thố, giá để Soobin hoặc Jun Phạm, Thanh Duy thi đơn ca dễ mà khả năng thắng cao hơn.

(À mà cũng không biết được đâu. Nhà Trẻ luôn tuyên bố họ đến ATVNCG để chơi là chính, không đấu đá gì nhưng chỉ riêng cú đẩy Tiến Luật - cục cưng của khán giả trường quay - ra quyết đấu bằng một tiết mục sơ sài không có tí nghệ thuật nào đã cho thấy họ giỏi toan tính thế nào, giỏi tóm gáy khán giả trường quay hoặc tóm gáy chương trình thế nào. Cho nên Soobin hoặc Jun có lẽ cũng bị Tiến Luật hạ knock-out mà thôi!).

Tuấn Hưng thua đàn em ST Sơn Thạch còn hiểu được chứ điểm chác một trời một vực so với Tiến Luật (360 so với 1.700) thì quả là vụ nổ lớn, lớn nhất chương trình cho đến lúc này!

Được, mất khi thi game show

Một fan của Tuấn Hưng an ủi anh: "Mấy ai ngồi chờ như anh, mà ho nhẹ trên Facebook phát là có 3,6 tỷ đồng quyên góp cho đồng bào. Mỗi sân khấu có khán giả riêng, game show chỉ là một sàn diễn trong hành trình của mỗi nghệ sĩ".

Nhưng Tuấn Hưng cho biết anh thay đổi nhiều từ khi thi ATVNCG, được nhiều bài học, phải hạ cái tôi thấp nhất có thể trong cuộc vượt chông gai này. Có lẽ nhiều anh tài cũng vỡ lẽ như anh. Rằng tham gia một show truyền hình thực tế, bạn có được có mất, và phải luyện thần kinh thép kẻo sang chấn tâm lý chứ chả chơi.

Một danh ca hàng đầu Việt Nam như Bằng Kiều , tiết mục nào cũng chỉn chu, EQ lại cao mà công diễn nào cũng được khán giả ưu ái tặng cho số điểm tận tốp cuối, như công diễn vừa rồi không bằng 1/3 Tiến Luật (190 so với 650 điểm tức là có 19 khán giả bầu so với 65 của Tiến Luật), già nửa điểm so với nhiếp ảnh gia Thiên Minh (35 người) thì cũng đành cả cười, chứ biết làm sao.

Tuy nhiên, việc Bằng Kiều nhường ghế thủ lĩnh cho Trương Thế Vinh có lẽ không hẳn chỉ vì tin cậy Vinh. Cứ đà điểm chác kỳ quặc này, sự bất công vô lý còn là tiềm tàng, thôi thì lánh đi cho lành kẻo mang tiếng thủ lĩnh gì, gạo cội gì mà khiến đội nhà và bản thân mãi đì đẹt điểm số. Bằng Kiều còn gây thiện cảm khi luôn chọn Hồng Sơn cho đội hình của mình dù danh thủ Sơn không hề sở trường hát, nhảy, trình diễn gì cả.

Có tình, chân thành nên khi Bằng Kiều công khai việc bỏ phiếu loại Hồng Sơn sau công diễn 3 cũng chả ai thắc mắc. Còn Tự Long nhiều lần tạo được hình ảnh sinh động hài hước nhưng bị cuốn theo đà thế nào đó mà không tránh khỏi có lúc lỡ lời.

Khán giả của tập 11 nhiều người tỏ ý bất bình với ngữ điệu Tự Long dành cho Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng khi cực chẳng đã gọi tên họ về nhà Tinh Hoa. Ở một tập cũng lâu lâu, khi luật chuyển giao đầy căng thẳng được công bố, Tự Long pha trò "ăn ở thế nào mà bị chuyển" cũng hơi khó cười.

Game show đến rồi đi. Tuy vậy một số anh tài có vẻ hồi sinh sự nghiệp sau ATVNCG: Cuộc thi chưa kết thúc mà đã đắt show chậu hẳn lên, rồi lượng fan tăng vùn vụt. Vừa qua các fan đã bỏ công bỏ của kha khá cho những người mà họ "pick", và còn hẹn ước sẽ đồng hành sau này. Nhưng không cẩn thận thì quay về vạch xuất phát hoặc tiếp đà lận đận mất thôi.

Bị game show thao túng, chi phối là có thật. Lên hay xuống hình ảnh vì game show là có thật. Được đấy mà mất đấy. Hôm nay vừa thế này mai đã thế khác. Chả thế mà một người dạn dày showbiz như Tuấn Hưng nhiều lần phải rơi nước mắt, thường xuyên phải đè nén, kiềm chế cảm xúc.

Như anh kể với Jun Phạm trong một buổi giao lưu cùng khán giả: xem tiết mục Nếu một mai tôi bay lên trời của nhóm Jun, anh xúc động lắm nhưng phải cố nén không khóc vì biết máy quay khắp nơi, có thể ghi lại hình ảnh mình, khiến lại gây bàn tán (là giả tạo, diễn hoặc gì đó)…