Nhận tin tình báo, công an đột kích một cơ sở sản xuất kem đánh răng Sensodyne giả mạo: Thu giữ 1.800 tuýp đã đóng gói và 130kg kem đang pha chế

Các công nhân bị phát hiện đang bơm chất dán màu xanh vào các tuýp kem đánh răng và đóng gói dưới nhãn hiệu Sensodyne giả mạo.

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm Delhi vừa triệt phá một cơ sở sản xuất kem đánh răng giả quy mô lớn tại khu vực Kanjhawala, phía tây bắc thủ đô Delhi, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Sensodyne cùng nhiều máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cuộc đột kích diễn ra trong hai ngày 2-3/4/2026 tại một kho hàng ở Mahaveer Vihar. Chủ cơ sở là Hariom Mishra, 58 tuổi, sống tại Rohini, đã bị bắt giữ. Ngoài ra, 6 công nhân liên quan cũng bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một dây chuyền sản xuất hoạt động trong điều kiện mất vệ sinh, không có giấy phép. Các công nhân bị phát hiện đang bơm chất dán màu xanh vào các tuýp kem đánh răng và đóng gói dưới nhãn hiệu Sensodyne giả mạo.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 1.800 tuýp kem đánh răng đã đóng gói, hơn 10.000 tuýp rỗng, khoảng 1.200 hộp thành phẩm, cùng nhiều thùng carton, máy đóng gói, máy niêm phong, băng dính in logo thương hiệu, keo dán, máy thổi khí nóng và khoảng 130 kg kem đánh răng nghi là hàng giả.

Một sĩ quan cấp cao của cảnh sát Delhi cho biết số hàng hóa bị thu giữ tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng do được sản xuất trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh và có thành phần không rõ nguồn gốc. Theo cơ quan điều tra, chủ cơ sở khai đã vận hành xưởng trong hơn 6 tháng và phân phối sản phẩm cho nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ tại khu vực Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR).

Các chuyên gia cảnh báo kem đánh răng giả có thể chứa các hóa chất không phù hợp cho người sử dụng như chất tẩy rửa công nghiệp, chất mài mòn hoặc phẩm màu độc hại. Việc sử dụng lâu dài có thể gây nhiễm trùng khoang miệng, viêm nướu, mòn men răng và nhiều biến chứng răng miệng khác.

Giới chuyên môn khuyến nghị người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các đại lý hoặc nhà bán lẻ chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ bao bì, tem niêm phong, số lô sản xuất và các dấu hiệu nhận diện hàng chính hãng trước khi sử dụng.

Vụ việc tại Kanjhawala tiếp tục làm gia tăng lo ngại về tình trạng hàng giả trong ngành hàng tiêu dùng và chăm sóc cá nhân tại Ấn Độ. Trước đó, nhiều cơ sở sản xuất hàng giả tương tự cũng đã bị phát hiện tại Delhi, Haryana và Uttar Pradesh, cho thấy tình trạng làm giả đang diễn biến phức tạp và có xu hướng mở rộng quy mô.

Các nhà phân tích cho rằng hàng tiêu dùng giả giá rẻ thường nhắm vào những khu vực đông dân cư, nơi người tiêu dùng khó phân biệt hàng thật - hàng giả hoặc ưu tiên yếu tố giá thành thấp. Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng Ấn Độ được cho là sẽ tiếp tục siết chặt hoạt động kiểm tra, giám sát chuỗi phân phối nhằm hạn chế nguy cơ hàng giả lưu thông trên thị trường.



