Mở điều hòa để kiểm tra, người đàn ông sững lại trước cảnh tượng bên trong: Ai xem cũng nổi da gà!

Cảnh tượng bên trong thiết bị quen thuộc này khiến không ít người muốn kiểm tra lại điều hòa trong nhà.

Cảnh tượng rợn người bên trong chiếc điều hòa

Điều hòa là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Thế nhưng, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Thái Lan mới đây đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi chứng kiến thứ xuất hiện bên trong thiết bị này.

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 19/5, tài khoản TikTok @woraphot03 đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình kiểm tra, vệ sinh một chiếc điều hòa tại nhà khách hàng. Ban đầu, thiết bị trông khá bình thường từ bên ngoài, không có dấu hiệu nào quá khác lạ. Tuy nhiên, khi thợ kỹ thuật tháo phần nắp để quan sát bên trong, cảnh tượng hiện ra khiến nhiều người "nổi da gà".

Bên trong dàn lạnh, người này phát hiện một lớp da rắn lột mắc lại. Đây là dấu hiệu cho thấy con rắn từng chui vào và trú ngụ trong thiết bị một thời gian. Nhưng điều khiến người xem ám ảnh hơn nằm ở phần sâu bên trong: một cụm khoảng 10 quả trứng rắn chưa nở được phát hiện nằm gọn trong khoang máy.

Cảnh tượng này nhanh chóng gây xôn xao sau khi được chia sẻ. Nhiều cư dân mạng thừa nhận chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy rùng mình, bởi điều hòa vốn là thiết bị được lắp đặt ngay trong không gian sinh hoạt, thậm chí trong phòng ngủ của nhiều gia đình.

Con rắn có thể chui vào bằng cách nào?

Sau khi đoạn clip lan truyền, rất nhiều người đặt câu hỏi: Làm thế nào một con rắn có thể chui vào bên trong điều hòa mà không bị phát hiện?

Theo chia sẻ của chủ tài khoản đăng video, nhiều khả năng con rắn đã bò vào thông qua khu vực đường ống nối từ dàn lạnh trong nhà ra cục nóng bên ngoài. Đây là vị trí thường đi xuyên qua tường. Nếu phần tiếp giáp quanh ống không được bịt kín, các khe hở có thể trở thành "lối đi" cho côn trùng, thằn lằn, chuột hoặc thậm chí là rắn trong một số trường hợp.

Dù vậy, đây mới chỉ là nhận định dựa trên kinh nghiệm của người sửa chữa, chưa có thông tin xác định cụ thể loài rắn trong vụ việc cũng như mức độ nguy hiểm của nó. Vì thế, điều quan trọng hơn được nhiều người rút ra sau sự việc là không nên chủ quan với các khe hở quanh khu vực lắp đặt điều hòa.

Bên dưới đoạn video, nhiều bình luận cho biết họ sẽ kiểm tra lại điều hòa trong nhà, nhất là phần đường ống, lỗ tường và khu vực quanh cục nóng. Một số người cũng chia sẻ từng phát hiện côn trùng hoặc động vật nhỏ bên trong các thiết bị điện gia dụng, đặc biệt là những vị trí tối, kín, ít được tác động thường xuyên.

Lời nhắc khi vệ sinh và sử dụng điều hòa

Sự việc ở Thái Lan được xem là tình huống khá hiếm gặp, nhưng vẫn là lời nhắc đáng chú ý về việc vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ. Bởi bên trong điều hòa là môi trường tối, kín, có nhiều khe hẹp. Nếu thiết bị ít được kiểm tra hoặc khu vực lắp đặt có lỗ hở, đây có thể trở thành nơi trú ẩn của một số loài động vật nhỏ.

Với các gia đình, trước khi bước vào mùa nắng nóng hoặc trước khi sử dụng điều hòa trở lại sau một thời gian dài, nên kiểm tra tổng thể thiết bị. Phần lưới lọc, dàn lạnh, đường thoát nước, đường ống nối ra ngoài và khu vực cục nóng đều cần được quan sát kỹ. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như mùi lạ, tiếng động lạ, nước chảy bất thường, có xác côn trùng hoặc vết bẩn lạ, không nên tự ý tháo sâu bên trong mà nên liên hệ thợ kỹ thuật.

Ngoài ra, các khe hở quanh lỗ tường nơi đi ống điều hòa cũng cần được bịt kín đúng cách. Đây không chỉ là biện pháp giúp hạn chế côn trùng, bò sát xâm nhập mà còn góp phần giữ không gian trong nhà sạch sẽ, an toàn hơn.

Từ một lần mở điều hòa để kiểm tra, đoạn video ở Thái Lan đã trở thành lời cảnh báo khiến nhiều người giật mình. Điều hòa có thể trông rất bình thường bên ngoài, nhưng nếu lâu ngày không được vệ sinh, kiểm tra đúng cách, những gì ẩn bên trong đôi khi lại khiến chủ nhà không khỏi rùng mình.

Theo Khaosod, Dailynews, Tnews