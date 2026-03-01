Nhận thông báo phạt nguội sau khi vượt đèn đỏ nhường đường xe cấp cứu, Cục CSGT hướng dẫn cách xử lý

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của người dân về việc nhận thông báo "phạt nguội" khi vượt đèn đỏ để đưa người nhà đi cấp cứu. Theo quy định của pháp luật, "tình thế cấp thiết" được hiểu là tình trạng một cá nhân hoặc tổ chức buộc phải gây ra một thiệt hại nhỏ hơn để tránh một nguy cơ đang đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức hoặc quyền lợi chính đáng của mình và người khác. Căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, những hành vi vi phạm xảy ra trong tình thế này sẽ không bị xử phạt.

Cục CSGT giải đáp thắc mắc của người dân về việc nhận thông báo phạt nguội khi vượt đèn đỏ trong tình huống cấp thiết theo quy định pháp luật

Những ví dụ điển hình cho tình thế cấp thiết bao gồm việc người lái xe buộc phải vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp nhằm rút ngắn tối đa thời gian đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Bên cạnh đó, nếu bạn đang dừng chờ đèn đỏ mà phía sau xuất hiện xe ưu tiên (xe cấp cứu, xe cứu hỏa) đang làm nhiệm vụ, trong khi đường quá đông không có lối thoát, việc bạn chủ động điều khiển xe vượt qua vạch dừng rồi tấp sát vào lề phải để nhường đường cũng được xem là một hành động hợp lý trong tình thế khẩn cấp.

Đối với những trường hợp đã nhận được giấy báo "phạt nguội" nhưng xét thấy bản thân vi phạm do yếu tố cấp thiết, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan CSGT ghi trên thông báo để giải quyết. Khi đi, bạn cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe (chấp nhận cả bản vật lý lẫn bản điện tử tích hợp trên VNeID hoặc VNeTraffic). Quan trọng nhất, bạn phải cung cấp được các bằng chứng xác thực về tình huống khẩn cấp lúc đó, chẳng hạn như video trích xuất từ camera hành trình, hình ảnh hiện trường, giấy tờ nhập viện hoặc các chứng từ y tế liên quan để cơ quan chức năng tiến hành xác minh và hủy phạt nếu đúng sự thật.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia giao thông, Cục CSGT cũng đặc biệt lưu ý về quá trình tiếp nhận và xử lý. Nếu trong lúc làm việc với cán bộ CSGT mà người dân gặp phải thái độ gây khó dễ, bạn hoàn toàn có quyền phản ánh sự việc thông qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT qua số điện thoại 0789388539. Ngoài ra, việc gửi tin nhắn trực tiếp đến Fanpage chính thức của Cục CSGT hoặc báo cáo qua ứng dụng VNeTraffic cũng là những phương án nhanh chóng và hiệu quả.