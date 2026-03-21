Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trên trang fanpage chính thức, Cục Cảnh sát Giao thông đã đăng tải danh sách 42 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện qua hệ thống camera AI. Danh sách được ghi nhận tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, với 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 10 trường hợp vượt đèn đỏ.

Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, trên không gian mạng và qua ứng dụng VNeTraffic, đơn vị đã nhận được 402 phản ánh vi phạm được người dân gửi đến. Trong đó, 62 trường hợp đủ căn cứ đã được chuyển đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt ra sao?

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.