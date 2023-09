Nhận tài liệu lạ, mở ra liền mất nhiều tài khoản quan trọng, tiền trong ngân hàng cũng “bay màu”

Mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cảnh báo một hình thức lừa đảo mới. Thông qua ứng dụng nhắn tin Messenger hoặc Zalo, đối tượng lừa đảo sẽ tiếp cận nạn nhân (chủ yếu là  các admin các hội, nhóm mạng xã hội hay người mạng xã hội…) và đề nghị thuê đăng bài viết quảng cáo trên fanpage hoặc hội nhóm với mức giá hấp dẫn.

Khi được yêu cầu gửi nội dung cần đăng bài quảng cáo, đối tượng lừa đảo sẽ gửi cho nạn nhân một tệp tin với đuôi ".rar" hoặc ".zip". Thực chất đây là những tệp tin dạng nén có chứa mã độc.

Ngay khi nạn nhân tải xuống tệp tin và tiến hành giải nén, mã độc sẽ lập tức tấn công máy tính và đánh cắp toàn bộ dữ liệu trên các trình duyệt, bao gồm cookies, mật khẩu và nhiều thông tin khác của nạn nhân.

Không chỉ tài khoản Facebook mà những thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng trực tuyến, các tài khoản mạng xã hội,... đều có thể bị hacker khai thác để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Từ những thông tin lấy được, đối tượng lừa đảo có thể đánh cắp tài khoản MXH của người dùng và chiếm đoạt fanpage, hội nhóm mà tài khoản đó đang nắm quyền quản trị, qua đó thực hiện nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dùng cần tuyệt đối cảnh giác khi nhận các tệp tin có đuôi ".rar" hoặc ".zip" được gửi từ những tài khoản lạ; cần chủ động thiết lập bảo mật hai lớp để tăng cường bảo mật cho tài khoản mạng xã hội của mình; khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn để được hỗ trợ, xử lý.