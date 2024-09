Nhân sự thứ 80.013 của FPT là về bán dẫn, khẳng định cơ hội lớn cho thanh niên trẻ Việt Nam

Điều này khẳng định cam kết FPT IS trong mục tiêu cùng thanh niên trẻ Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng kiến tạo cơ hội học tập, làm việc trong mảng bán dẫn.



Tập đoàn FPT chào đón nhân viên thứ 80.000 đến 80.013 làm việc trên nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam và văn phòng FPT trên toàn cầu. Những "tân binh" FPT làm việc trong các lĩnh vực khác nhau như: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Giáo dục, Nội dung số… Trong đó, FPT IS (công ty thành viên FPT) chào mừng bạn trẻ Phan Trần Minh Uyên, sinh năm 1998 gia nhập FPT Semiconductor với vai trò chuyên viên nghiên cứu phát triển (R&D).

Từ giấc mơ điện tử bán dẫn tới thành viên thứ 80.013 của FPT

Chàng trai trẻ Minh Uyên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022. Thời đi học, Uyên đã có nền tảng học tập tốt các môn STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Maths - Toán học), do vậy đã nuôi ước mơ sau này sẽ theo đuổi các ngành nghề vận dụng môn học này.

Chia sẻ Uyên cho biết: "Thời điểm những năm 2017-2018, ngành công nghệ điện tử Việt Nam có những bước tiến vượt bậc, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn toàn cầu lớn đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam, góp phần đáng kể vào tỉ trọng xuất khẩu và gia tăng chuỗi giá trị. Nhận thức rất rõ dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực điện tử sẽ đóng vai trò quan trọng trong đời sống và kinh tế, do vậy mình đặt quyết tâm lớn theo học ngành này tại Đại học Đà Nẵng".

Phan Trần Minh Uyên, sinh năm 1998 gia nhập FPT Semiconductor với vai trò chuyên viên nghiên cứu phát triển (R&D)

Tuy vậy, thời điểm sau khi ra trường cũng là khi dịch Covid-19 bùng phát, tình trạng phong tỏa thành phố diễn ra liên tục, Uyên tạm gác ước mơ của mình và quyết định nhập ngũ. Trong thời gian này, Uyên dành thời gian in và đọc tài liệu giấy về điện tử, bán dẫn. Sau khi trở về, Uyên khao khát được tiếp tục hành trình và nhận được nhiều lời mời từ các công ty công nghệ hàng đầu. Chàng trai trẻ quyết định khởi đầu niềm đam mê của mình để thực tập tại FPT Semiconductor - Một trong những đơn vị đi đầu trong việc thiết kế chip bán dẫn tại Việt Nam, cái nôi đưa dòng chip Make in VietNam vươn ra quốc tế.

Uyên chia sẻ trở thành nhân viên 80.013 là dấu mốc quan trọng trên hành trình hiện thực khát vọng kiến tạo sản phẩm Make in Vietnam

Thời gian gắn bó tại FPT Semiconductor khiến Uyên cảm nhận rõ nét sự phù hợp về định hướng sự nghiệp và gắn bó trong văn hoá. "Trở thành nhân viên thứ 80.013 của FPT và FPT IS là vinh dự lớn với mình, đây là khởi đầu mới trong khát vọng mong muốn làm nên những sản phẩm từ chính bàn tay người Việt Nam", Uyên khẳng định.

FPT - Nơi đồng hành cùng thanh niên Việt đưa công nghệ Make in Vietnam vươn ra quốc tế

Chia sẻ tại lễ chào mừng nhân sự, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT chia sẻ: "Chiến lược phát triển của FPT là AI - Bán - Xe - Số - Xanh. Uyên và thế hệ trẻ tại FPT Semiconductor chính là thế hệ tiếp theo đảm nhiệm chữ Bán - Bán dẫn, một lĩnh vực chủ chốt trong Tập đoàn. Tôi mong rằng, câu chuyện và khát vọng của Uyên sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ khác tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đưa công nghệ Việt vươn ra quốc tế. Chúc Uyên gia nhập và đồng hành phát triển trong đại gia đình FPT IS và FPT".

FPT IS - Điểm đến cho thanh niên trẻ đam mê công nghệ nói chung và ngành bán dẫn nói riêng

Hiện nay, Việt Nam hiện đang có lợi thế lớn trong việc thiết kế, phát triển chip bán dẫn, bởi người Việt Nam rất giỏi toán và các môn khoa học tự nhiên. Nhân lực cho ngành này không kén nhưng cần tỉ mỉ, chi tiết. Trong khi rất nhiều kỹ sư người Hàn Quốc, Nhật Bản không thích thiết kế chip vì ngành này không bay bổng, thì không ít kỹ sư Việt Nam đã thành danh ở lĩnh vực thiết kế chip trên toàn thế giới.

Nhân lực tại Việt Nam, đặc biệt khu vực miền Trung sở hữu "chất" của người làm ngành bán dẫn, đó là sự kiên trì, vững chí, bền gan và sức sáng tạo. Có thể nói, giống như Uyên - nhân sự mới gia nhập FPT Semiconductor, chỉ cần các bạn trẻ có nền tảng tốt Toán-Lý-Hoá, có hoài bão và khát vọng, cơ hội sẽ rộng mở cho thế hệ thanh niên trẻ tham gia, khẳng định năng lực và trí tuệ chúng ta có thể kiến tạo "The Next" cho Việt Nam và thế giới, ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS kiêm Chủ tịch FPT Semiconductor cam kết.

Chia sẻ về cơ hội phát triển trong ngành, ông Hòa cho biết, tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang đặt cược vào thúc đẩy ngành bán dẫn, do vậy cơ chế và chính sách cho nguồn nhân lực vô cùng tốt. Đặc biệt mới đây, việc triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã mở ra chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân sự bán dẫn, đơn cử như việc miễn thuế thu nhập cho nhân lực trong ngành. FPT đặt mục tiêu tới năm 2023 có 10.000 nhân sự bán dẫn. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ tập trung thu hút và đào tạo nguồn lực tại Trung tâm R&D tại thành phố Đà Nẵng, cùng thành phố thành phố thực hiện mục tiêu trở thành một trong 3 trung tâm vi mạch bán dẫn lớn của Việt Nam, như cam kết đặt ra trong hợp tác chiến lược cùng Sở Thông tin Truyền thông thành phố vào tháng 8/2024.

FPT IS hiện là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực với hơn 30 năm phát triển, sở hữu kinh nghiệm chuyển đổi số cho lĩnh vực xương sống của nền kinh tế.

Nhằm phát triển nhân lực, FPT IS xây dựng lộ trình đào tạo dài hạn, kiến tạo cơ hội và kinh nghiệm thực chiến cho nhân sự tham gia dự án lớn cùng chuyên gia đầu ngành . Công ty nuôi dưỡng văn hoá "làm sản phẩm" hay "khởi nghiệp/start up" cho người yêu công nghệ. Cụ thể, FPT IS đưa ra chính sách cho các dự án R&D và kinh doanh sản phẩm Made by FPT IS. Bên cạnh đó, chính sách phúc lợi được xây dựng với tầm nhìn công ty đồng hành cùng mọi CBNV trong mọi dấu mốc lớn của cuộc đời, kiến tạo những dấu ấn văn hoá "chỉ có một lần trong đời".

Lễ chào mừng nhân sự thứ 80.013 của Tập đoàn FPT và FPT IS

Bước sang năm thứ 30 trên hành trình phát triển, Co-create the Next" - Song hành kiến tạo cũng trở thành khẩu hiệu mới của FPT IS. Trong đó, Chip bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh, các sản phẩm và dịch vụ Made by FPT IS đang tạo ra vận hội cho FPT IS để đóng góp vào sự thay đổi của Việt Nam và thế giới, của từng tổ chức, doanh nghiệp, mang lại giá trị cho hàng triệu người dân. FPT IS sẽ là "điểm đến" cho những thế hệ người trẻ Việt đam mê kỹ thuật và bán dẫn, cùng các các bạn có thể tự tay thiết kế sản phẩm Make in Vietnam - Made by FPT. Đây được ví như những đứa con "tinh thần" của người yêu công nghệ, là niềm tự hào của con người và đất nước Việt Nam.