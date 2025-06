Tối 17/6, thảm đỏ ra mắt phim kinh dị Út Lan: Oán Linh Giữ Của tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Bên cạnh dàn diễn viên chính như Quốc Trường, Mạc Văn Khoa,... sự xuất hiện của hot girl Xoài Non nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng tiếc thay, không phải vì nhan sắc vạn người mê như thường lệ mà vì lần này cô nhìn lạ quá!

Xoài Non ở thảm đỏ ra mắt phim Út Lan

Trong sự kiện, Xoài Non chọn một chiếc đầm trắng có kiểu dáng trẻ trung, ngọt ngào với chân váy ngắn và khoét ngực hờ hững khoe vòng một quyến rũ. Lối trang điểm cùng kiểu tóc cũng đúng với phong cách gợi cảm nữ tính mà cô theo đuổi. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng ngạc nhiên chính là khuôn mặt có phần bầu bĩnh và thân hình trông đầy đặn hơn hẳn so với hình ảnh trên trang cá nhân. Chiếc váy ngắn không giúp cô khoe cặp chân dài miên man mà lại vô tình làm cô trông "có da có thịt" hơn. Đặc biệt, khi so sánh với bộ ảnh bikini được đăng tải chỉ cách đây vài ngày, nơi Xoài Non khoe body nuột nà, eo thon vai nhỏ, thì trông Xoài Non quả là khác lạ.

Xoài Non có phần "mũm mĩm" hơn hẳn thường ngày

Trên các diễn đàn mạng, netizen nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên bênh vực Xoài Non, cho rằng cô vẫn rất xinh đẹp, chỉ là có da có thịt hơn chứ nhan sắc không ảnh hưởng. Bên còn lại cho rằng cô có vẻ đang không kiểm soát được cân nặng và chỉnh sửa ảnh trên mạng quá đà.

Bình luận của khán giả:

- Ủa là sao, chuyện gì? Mấy ảnh bikini mới đăng gầy lắm mà.

- Mũm mĩm một tí mới xinh, đừng khắt xe quá với ẻm.

- Xinh mà nhưng mỗi tội khác ảnh mạng quá.

- Trên mạng bóp ảnh lới lố. Được cái bả vẫn xinh nha.

- Xoài tăng mấy cân rồi. Chắc Gil chăm kỹ quá.

- Xoài đã không còn non.

Nhiều bình luận cho rằng Xoài Non được "Gil Lê chăm kỹ quá"

Xoài Non, tên thật là Phạm Thùy Trang, từng là một hotgirl khá nổi tiếng từ năm 17 tuổi. Cô tạo được danh tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sống mũi cao, làn da trắng vóc và vóc dáng chuẩn chỉnh. Thời gian gần đây, cô liên tục được chú ý bởi chuyện tình với ca sĩ Gil Lê, nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ của hai người, rằng cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà.

Về phần bộ phim Út Lan: Oán Linh Giữ Của, đây là tác phẩm kinh dị Việt Nam do đạo diễn Trần Trọng Dần thực hiện, lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh miền Tây. Phim mở đầu với câu chuyện của Lan (Phương Thanh) - người mới tới làm ở đợ cho nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa) - một người đàn ông góa vợ, không con cái. Ngay sau khi bước chân vào căn nhà, Lan phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng kỳ dị và những cái chết bí ẩn liên tục xảy ra. Cùng với Sơn (Quốc Trường) - một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu lật mở những bí mật kinh hoàng, khám phá lịch sử đen tối của căn nhà.

Ekip bộ phim Út Lan tại sự kiện công chiếu