Nhan sắc tuyệt trần của nữ chính Karate Kid bản gốc: Sự nghiệp đỉnh cao, U60 vẫn rất cuốn hút

Là tác phẩm võ thuật "gây bão" vào đầu thập niên 2010, The Karate Kid do Jaden Smith đóng chính lại không phải phiên bản phim đầu tiên, ngược lại được "remake" từ siêu phẩm ra mắt lần đầu vào năm 1984. Ở phần phim cũ, nam chính tên Daniel cũng "tầm sư học đạo" và trở thành một võ sinh đáng nể, sau đó có tình cảm với một mỹ nhân xứ Nhật xinh đẹp.

Đó là cô nàng tên Kumiko - phiên bản gốc của nữ chính Mỹ Anh trong The Karate Kid năm 2010. Kumiko sống ở Nhật cùng dì, có niềm đam mê với nhảy múa. Song, vì điều kiện học tập hạn chế, Kumiko không thể theo đuổi được ước mơ. May mắn thay, Daniel xuất hiện và nhanh chóng trở thành tình yêu của cuộc đời cô, song chính điều này cũng châm ngòi thù địch giữa Daniel và Chozen Toguchi (giống Dre và Trình trong phiên bản 2010).

Mỹ nhân xứ hoa anh đào Kumiko trong bản gốc của The Karate Kid

Vào vai Kumiko của The Karate Kid bản gốc là nữ diễn viên gốc Nhật Tamlyn Tomita. Đó cũng chính là vai diễn của Tomita ở thị trường Hollywood, giúp cô có thêm nhiều cơ hội mới với diễn xuất. Một số dự án đình đám mà Tomita từng tham gia là phim thảm họa sống còn The Day After Tomorrow, series âm nhạc Glee, và một loạt phim khác như CSI, Teen Wolf, How to Get Away with Murder, The Good Doctor,... Gần đây nhất, cô cùng dàn cast gốc của The Karate Kid đã trở lại trong phim Kobra Kai - hậu truyện của loạt phim lấy bối cảnh hiện tại.

Tamlyn Tomita đóng hàng loạt phim đình đám của Hollywood

Ở tuổi U60, Tamlyn Tomita có thể được xem là một trong những mỹ nhân xứ Nhật có nghiệp diễn rực rỡ nhất Hollywood. Cô cũng gây sốt nhờ duy trì nhan sắc, vóc dáng khá trẻ trung và xinh đẹp bất ngờ. So với phiên bản 2010 do Hàn Văn Văn thủ vai, Tamlyn Tomita chắc chắn có phần vượt trội hơn rất nhiều, nhất là về sự nghiệp. Với Hàn Văn Văn, cô từ lâu đã không còn mặn mà với diễn xuất kể từ sau The Karate Kid, khiến khán giả vô cùng nuối tiếc.

Nhan sắc của Tamlyn Tomita ở tuổi U60

