Nữ diễn viên Shin Se Kyung là người đẹp nổi danh trong giới giải trí Hàn Quốc. Thời gian gần đây, cô gây chú ý với nhan sắc trong trẻo quyến rũ đầy chất thơ trong MV Don't Say You Love Me của nam ca sĩ Jin (BTS). Khi nhìn thấy Shin Se Kyung trong video nhạc mới, khán giả yêu cầu cô quay lại đóng phim ngay vì "nhan sắc này nếu chỉ nằm nhà thì quá phí phạm".

Theo Naver, vài năm trở lại đây Shin Se Kyung ít tham gia đóng phim. Cô chuyển hướng làm sang Vlogger, thực hiện các video chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, Shin Se Kyung vẫn liên tục được khán giả nhắc nhớ nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật, 35 tuổi nhưng thần thái và làn da vẫn như chỉ mới 20.

Shin Se Kyng đẹp tựa nàng thơ trong vlog mới đăng

Nữ diễn viên đã 35 tuổi nhưng nhan sắc trong trẻo như mới 18-20

Trong nhiều video do Shin Se Kyung đăng tải, cô không trang điểm đậm, thậm chí để mặt mộc nhưng trạng thái rất tốt. Shin Se Kyung có lối sống nhẹ nhàng, thư giãn, tránh những điều tiêu cực vì vậy càng giữ được nhan sắc trẻ trung so với các đồng nghiệp cùng lứa.

Trên kênh YouTube của mình, mỹ nhân họ Shin biến mình thành một cô gái rất bình thường, thích nấu ăn, đọc sách, đi cafe chứ không hề khoe mẽ vẻ giàu có hay sự nổi tiếng. Thậm chí Shin Se Kyung còn chẳng nói gì mấy trong các clip của mình nhưng vẫn có sức hút đến khó tin. Nhiều người nhận xét nhan sắc thần thánh của cô nàng đã "cứu vớt" tất cả nhưng không thể phủ nhận sự nhẹ nhàng, giản dị đã giúp cô lấy lại được cảm tình từ khán giả.

Shin Se Kyung mới xuất hiện trong MV Don't Say You Love Me của nam ca sĩ Jin (BTS)

Khán giả thúc giục Shin Se Kyung đi đóng phim dù cô thường bị chê diễn dở. Cô đẹp tới mức người xem quên đi diễn xuất tệ

Shin Se Kyung bước chân vào làng giải trí từ nhỏ, nổi tiếng qua sitcom Gia Đình Là Số 1 (phần 2) và dần trở thành nữ chính trong nhiều phim truyền hình lớn như The Girl Who Sees Smells, Six Flying Dragons, Rookie Historian Goo Hae Ryung. Tuy nhiên, cô lại nổi tiếng không phải vì diễn xuất xuất sắc mà vì biểu cảm "đơ như tượng".

Cư dân mạng thường xuyên chỉ trích cô thiếu cảm xúc và làm hỏng mạch cảm xúc phim. Ngoài ra, Shin Se Kyung còn vướng tin đồn can thiệp vào kịch bản kết phim Gia Đình Là Số 1, dù không có bằng chứng xác thực. Tin đồn này khiến cô bị ghét suốt thời gian dài, thậm chí bị coi là "nữ diễn viên bị ghét nhất Hàn Quốc" suốt 16 năm qua, dù trên thực tế cô không hề có quyền quyết định kết phim.

Shin Se Kyung có thần thái sang chảnh thời thượng

Dù vẫn luôn là cái tên bị khán giả ném đá ngày này qua tháng khác, song Shin Se Kyung vẫn thường xuyên lọt top những nhan sắc được khán giả khát khao nhất. Các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc cũng nhiều lần công nhận ngoại hình hoàn hảo của nữ diễn viên và tiết lộ khách hàng của họ thường xuyên lấy Shin Se Kyung là hình mẫu để yêu cầu bệnh viện làm theo.

Nữ diễn viên vẫn độc thân sau nhiều tin buồn đời tư

Nữ diễn viên ngừng đóng phim nhiều năm, chuyển sang làm Youtuber