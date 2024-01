Nhan sắc Ngọc Huyền "Thương ngày nắng về" được khen ngày càng "lột xác", bí quyết sáng da đến từ 1 loại thức uống

Gần đây, đám cưới của diễn viên Ngọc Huyền và Duy Minh - cháu trai NSƯT Chí Trung đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Kể từ khi đóng vai Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về", tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1999 ngày càng được biết đến. Bên cạnh đó, cô cũng thu hút lượng người hâm mộ vì tính cách nhí nhảnh, đáng yêu và nhan sắc trẻ trung, cá tính. Nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên 9x ngày càng "lột xác", xinh đẹp hơn hồi mới vào nghề rất nhiều.

Nữ diễn viên 9x ngày càng "lột xác", xinh đẹp hơn hồi mới vào nghề rất nhiều.



Vừa là diễn viên, vừa là mẫu ảnh nên Ngọc Huyền rất chú ý giữ gìn vóc dáng. Cô chia sẻ bản thân thường xuyên duy trì chế độ ăn uống, tập luyện. Ngọc Huyền rất hạn chế ăn tinh bột, mà chủ yếu bổ sung chất béo, chất đạm, ăn nhiều rau xanh, các loại củ, quả tốt cho làn da và vóc dáng.

Ngọc Huyền xinh đẹp trong ngày cưới.



Bên cạnh đó, nữ diễn viên rất quan tâm đến việc uống đủ nước mỗi ngày. Cô cũng bổ sung thêm các loại nước ép giàu vitamin C để tốt cho sức khỏe lẫn làn da.

Vitamin C là một trong 13 loại vitamin thiết yếu, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, tăng cường sức khỏe xương, cơ bắp và mạch máu. Nếu cơ thể phụ nữ được cung cấp đầy đủ vitamin C sẽ tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, tăng khả năng hấp thụ sắt, ngừa cháy nắng, làm đẹp da và giảm cân hiệu quả.

Các loại nước giàu vitamin C rất dễ kiếm, vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng mỗi ngày.

5 thức uống giàu vitamin C tốt cho làn da của chị em

1. Nước ép ổi

Ít ai biết rằng, ổi có chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với cam. Nước ép ổi là một nguồn vitamin C tuyệt vời giúp chống lại bệnh cao huyết áp. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh mãn tính. Nước ép ổi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có đặc tính kháng khuẩn. Những thứ này giúp điều trị và giảm mụn trứng cá. Nó cũng giúp làm mờ nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

2. Sinh tố kiwi

Kiwi là loại quả tốt cho da, bởi vitamin C trong kiwi giúp sản xuất collagen, liên kết các cấu trúc cơ thể với nhau (mô liên kết, sụn khớp, dây chằng..), làm cho làn da săn chắc, chống chảy xệ.

Không những thế, trong quả kiwi còn có chứa hơn 80 hoạt chất sinh học thiên nhiên giúp làm đẹp da. Kiwi cũng rất giàu vitamin E nên có khả năng làm giảm bớt, xóa mờ nếp nhăn và giảm tác hại của tia cực tím, tác nhân gây ung thư da.

3. Nước ép bưởi

Một quả bưởi nặng trung bình có chứa 92 miligam vitamin C, đáp ứng 100% nhu cầu hàng ngày. Bưởi có 91% là nước và có từ 2 đến 4 gam chất xơ mỗi quả. Điều đó làm cho chúng tạo cảm giác no sau khi ăn, đồng thời làm chậm quá trình tiêu hóa, vì thế thúc đẩy giảm cân.

4. Nước ép táo

Táo có nhiều chất xơ, vitamin C nên là một loại quả lý tưởng cho làn da và vóc dáng. Thêm vào đó, hầu hết đường trong táo đều có nguồn gốc từ fructose, làm giảm nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu và insulin.

5. Nước cam

Theo Y học hiện đại, trong trái cam có nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin C, vitamin B9 (acid folic) rất có lợi trong việc phục hồi sức khỏe cho người bị bệnh. Ngoài ra, cam còn có lợi trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, bệnh mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.