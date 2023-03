Nhan sắc Lâm Vỹ Dạ thay đổi ra sao mà liên tục vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ?

Bắt đầu tham gia đóng phim từ sớm thế nên hiện tại Lâm Vỹ Dạ đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt. Ngoài vai trò diễn viên, bà xã Hứa Minh Đạt còn là một trong những nhân tố gây chú ý ở các gameshow, gần đây cô còn đảm nhận vị trí MC các chương trình. Thế nhưng cứ mỗi lần lộ diện trước công chúng, Lâm Vỹ Dạ lại biến hóa phong cách mới lạ, đôi lần khiến nữ diễn viên vướng nghi vấn can thiệp "dao kéo" để làm đẹp.

Dễ dàng nhận ra, thời điểm mới vào nghề Lâm Vỹ Dạ có ngoại hình không quá nổi bật. Thế nhưng vào những năm gần đây, nữ diễn viên đã có sự thay đổi rõ rệt về cả vẻ ngoài lẫn phong cách ăn mặc. Đồng thời, cách trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến Lâm Vỹ Dạ trẻ trung hơn.

Liên tục phủ nhận dao kéo, Lâm Vỹ Dạ từng tiết lộ đã mặc áo mưa để chạy bộ, ăn uống nghiêm túc để giảm liên tục 6kg. Gần đây, vợ Hứa Minh Đạt tiếp tục giảm 9kg nên nhan sắc mặn mà, rạng rỡ hơn hẳn.

Lúc mới đặt chân vào con đường nghệ thuật, Lâm Vỹ Dạ sở hữu ngoại hình không quá nổi bật

Có thời điểm, Lâm Vỹ Dạ bị đồng nghiệp và khán giả liên tục góp ý vì cách trang điểm và ăn mặc "dừ" hơn so với độ tuổi

Thời điểm năm 2020, Lâm Vỹ Dạ đã trải qua quá trình ép cân, điều chỉnh ăn uống và giảm được 6kg. Sau khi giảm cân, Lâm Vỹ Dạ được khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng

Nữ diễn viên cũng tự tin thay đổi nhiều phong cách sau khi ép cân thành công

Đến gần đây, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục giảm thêm 9kg để ngoại hình thon gọn. Việc thay đổi vẻ ngoài đã giúp Lâm Vỹ Dạ tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng

Trước khi vấn can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ với chúng tôi: "Tôi vừa xuống 9kg thì không khác mới là lạ. Tôi giảm cân trong vòng 2 tháng để tham gia 2 show mới với vai trò MC và để cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Ốm là tự nhiên đẹp hà, nên không có chuyện giải phẫu thẩm mỹ đâu, tôi thấy hài lòng với gương mặt của mình và anh Đạt cũng thích gương mặt tự nhiên của tôi.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tôi giảm cân, chắc là do lần này vừa giảm cân vừa cắt tóc hơi ngắn xíu nên khán giả thấy khác lạ. Đa phần các hình ảnh mà tôi đăng trên trang cá nhân hay page chính thức đều do bạn make up riêng tự chụp và photoshop. Mà chắc photoshop hơi quá tay xíu cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Đọc bình luận mà tôi cười quá trời. Nhưng cũng không quên nhắc bạn ấy bớt photoshop lại".

Nữ diễn viên khẳng định hài lòng với nhan sắc, ông xã cũng không mong muốn cô can thiệp thẩm mỹ

Hình ảnh mới nhất của Lâm Vỹ Dạ