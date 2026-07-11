Nhận được tin nhắn SMS có nội dung này, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an

Thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tục sử dụng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, nếu nhận được những tin nhắn giả mạo cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng kèm đường link lạ, bạn cần hết sức cảnh giác và có biện pháp xử lý kịp thời để tránh sập bẫy lừa đảo.

Tội phạm công nghệ cao đang ngày càng cho thấy sự xảo quyệt khi sử dụng các thiết bị phát sóng di động giả lập trạm BTS. Nhờ công cụ này, chúng có thể dễ dàng chen ngang vào hệ thống viễn thông hoặc dùng hàng loạt sim rác để phát tán tin nhắn lừa đảo đến điện thoại của người dân.

Điều đáng lo ngại là các tin nhắn này thường xuất hiện dưới dạng tên thương hiệu chính thống của các ngân hàng, cơ quan nhà nước hay công ty viễn thông. Nội dung tin nhắn được ngụy trang vô cùng khéo léo nhằm đánh vào tâm lý người dùng, từ thông báo trúng thưởng, quảng cáo dịch vụ cho đến những cảnh báo phạt nguội vi phạm giao thông. Điểm chung cốt lõi của tất cả các tin nhắn này là luôn đính kèm một đường link lạ không rõ nguồn gốc.

Tin nhắn lừa đảo giả mạo cơ quan chức năng đính kèm đường link độc hại

Mục đích thực sự đằng sau những tin nhắn dụ dỗ này là lừa nạn nhân truy cập vào các đường link nhằm bí mật cài cắm mã độc. Khi thiết bị bị xâm nhập, các đối tượng sẽ nhanh chóng đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trái pháp luật.

Nghiêm trọng hơn, nhiều nhóm đối tượng hiện nay còn táo tợn tạo lập các đường link giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia. Những trang web mạo danh này được thiết kế với giao diện vô cùng tinh vi, gần như y hệt bản gốc. Nếu không chú ý quan sát kỹ, người dân rất dễ mất cảnh giác, nhập thông tin cá nhân và rơi vào bẫy của kẻ gian.

Trước tình trạng lừa đảo qua tin nhắn diễn biến phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang đã đưa ra những khuyến cáo khẩn thiết để bảo vệ người dân. Nguyên tắc đầu tiên là tuyệt đối không được nhấn vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua tin nhắn SMS, dù dưới bất kỳ hình thức hay tên người gửi nào.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bảo mật, kiên quyết không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin Căn cước công dân hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại và các trang web không rõ ràng. Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, người dân chỉ nên truy cập vào các trang dịch vụ công chính thống, luôn ghi nhớ đặc điểm nhận diện bắt buộc là đuôi tên miền ".gov.vn".

Trong trường hợp phát hiện hoặc không may nhận được những tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo như trên, hành động cần thiết nhất là bình tĩnh chụp màn hình để lưu lại chứng cứ, sau đó nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.