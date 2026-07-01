Công an thông báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dân được khuyến cáo không nên thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn ngân hàng nhằm lừa người dân truy cập đường link độc hại để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tiền.

Ngày 8/7, một người dân ở ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau đã đến Công an xã Nguyễn Việt Khái nhờ kiểm tra một tin nhắn SMS tự xưng là ngân hàng VPBank. Nội dung tin nhắn thông báo khách hàng cần đổi điểm thưởng Diamond trước thời hạn và yêu cầu truy cập vào website có địa chỉ "vpbank-diamond.com" để thực hiện.

Công an cảnh báo hành vi lừa đảo qua tin nhắn SMS. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định tin nhắn có nhiều dấu hiệu giả mạo. Cụ thể, tin nhắn được gửi từ số điện thoại cá nhân thay vì tên định danh chính thức của ngân hàng; nội dung tạo tâm lý gấp gáp, thúc giục người nhận nhanh chóng thực hiện thao tác; đồng thời dẫn đến một đường link có tên miền không phải website chính thức của VPBank.

Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi người dùng truy cập vào website giả mạo và nhập thông tin đăng nhập, số thẻ, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân, các đối tượng sẽ chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng này, Công an xã Nguyễn Việt Khái khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, email hoặc mạng xã hội. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính.

Đối với các tin nhắn thông báo về tài khoản ngân hàng, chương trình ưu đãi, tích điểm hoặc yêu cầu xác minh thông tin, người dân nên kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Trong trường hợp đã lỡ truy cập đường link nghi vấn hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất nhằm được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại.

Công an tỉnh Cà Mau cũng khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật các cảnh báo từ cơ quan chức năng, chủ động chia sẻ thông tin đến người thân và bạn bè để nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, góp phần bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau