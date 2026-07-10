Phát hiện giao dịch chuyển nhầm gần 10 triệu đồng vào tài khoản Nông Thế Văn, người nhận không chịu trả nhưng lại được công an tuyên dương

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) lập tức vào cuộc xác minh sự việc.

Theo thông tin từ Công an xã Nhân Lý, vào tối 2/7/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, một người dân trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 9,5 triệu đồng vào tài khoản của anh Nông Thế Văn trú tại xã Nhân Lý.

Sau khi phát hiện sự việc, người chuyển tiền đã chủ động liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, do lo ngại các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, người nhận tiền không tự ý chuyển trả mà đã đến trình báo Công an xã Nhân Lý để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Lý đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh lịch sử giao dịch, đối chiếu thông tin giữa các bên và làm rõ nguồn gốc số tiền chuyển nhầm. Qua quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chính xác chủ sở hữu của khoản tiền 9,5 triệu đồng.

Ngày 3/7/2026, tại trụ sở Công an xã Nhân Lý, anh Văn đã ủy quyền cho vợ là chị Hà Thị Kim Dung hoàn trả đầy đủ số tiền 9,5 triệu đồng cho người chuyển dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an. Hai bên đã lập biên bản xác nhận việc hoàn trả số tiền và thống nhất không phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến vụ việc.

Công an xã Nhân Lý làm việc với các bên liên quan để xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm

Người nhận tiền chuyển khoản nhầm thực hiện hoàn trả số tiền dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã

Người được nhận lại số tiền là ông Nguyễn Đức Bẩy, sinh ngày 26/9/1962, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Trong thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an xã Nhân Lý, ông Bẩy cho biết khoảng 21 giờ 29 phút ngày 2/7/2026, trong quá trình giao dịch dân sự, ông đã chuyển nhầm số tiền 9.500.000 đồng vào tài khoản của công dân trú tại xã Nhân Lý.

Theo nội dung thư, sau khi phát hiện sự việc, ông Bẩy đã liên hệ với người nhận tiền để đề nghị hoàn trả. Tuy nhiên, người nhận tiền chưa chuyển trả ngay mà đến Công an xã Nhân Lý trình báo do chưa thể khẳng định số tiền trên là của ai và còn lo ngại các thủ đoạn lừa đảo.

Ông Bẩy bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nhân Lý trong việc phối hợp với ngân hàng, xác minh thông tin và hỗ trợ các bên giải quyết vụ việc. Ông cho biết nhờ sự hướng dẫn tận tình của lực lượng Công an, số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả đầy đủ cho ông.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Nhân Lý sau khi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Trong thư cảm ơn, ông Nguyễn Đức Bẩy viết: “Qua sự việc này, tôi xin gửi lời cảm ơn các đồng chí Công an xã Nhân Lý đã nhiệt tình, trách nhiệm, hỗ trợ, giúp đỡ tôi nhận lại được số tiền chuyển nhầm.”

Qua vụ việc, Công an xã Nhân Lý khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế các trường hợp chuyển nhầm.

Đồng thời, trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ, người dân nên thực hiện như anh Nông Thế Văn, không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển trả ngay khi chưa xác minh rõ nguồn gốc. Thay vào đó, cần liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định, tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản bị chuyển nhầm của Công an xã Nhân Lý không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở.

(Theo Công an tỉnh Lạng Sơn)