Máy chơi game đắt tiền bám bụi: Dấu hiệu của những gã đàn ông vung tiền mua lại tuổi trẻ

Không phải để chơi, những chiếc PS5 hay dàn PC giá hàng chục triệu nằm im lìm trong góc phòng là minh chứng cho sự nuối tiếc về một khoảng thời gian tự do đã vĩnh viễn mất đi.

Trong góc phòng khách tĩnh lặng, ánh sáng hắt ra từ dải đèn LED của dàn PC đắt tiền hay đường cong bóng bẩy của chiếc PS5 thế hệ mới đôi khi lại mang đến một cảm giác thật cô đơn. Chúng ta lướt qua nó mỗi tối, sau khi đã trút bỏ lớp áo công sở và sự mệt mỏi của một ngày dài.

Có những ngày, tôi tự hỏi tại sao mình lại khao khát sở hữu cỗ máy ấy đến vậy, để rồi khi có được nó, thao tác quen thuộc nhất lại chỉ là dùng ngón tay quệt đi lớp bụi mờ đang dần tích tụ trên mặt tản nhiệt. Nhìn những chiếc máy giá cả nghìn đô nằm im lìm không phải là sự phung phí ngẫu hứng của một vài cá nhân. Đó là một hội chứng tâm lý, một khoảng lặng chung của những gã đàn ông đã và đang bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành, nơi họ nhận ra mình có tất cả nhưng lại đánh mất đi thứ quý giá nhất.

Góc gaming đắt tiền nhiều khi cả tuần, cả tháng chẳng chạm đến nhưng không ít người "nướng tiền" cho thú chơi này

Sự trớ trêu lớn nhất của thời gian chính là nghịch lý giữa tiền bạc và sự tự do. Nhớ lại những ngày còn là những cậu thanh niên mười chín đôi mươi, tài sản lớn nhất chỉ là vài chục nghìn lẻ nhét vội trong túi quần để ngồi cày game xuyên đêm ở quán net cỏ. Lúc đó, cỗ máy giật lag, tiếng quạt tản nhiệt kêu gào sòng sọc cũng không thể dập tắt được ngọn lửa cuồng nhiệt.

Giờ đây, khi tài chính đã đủ vững vàng để quẹt thẻ mang về những cỗ máy tối tân nhất, những chiếc màn hình tần số quét cao nhất, thì thứ chúng ta bị tước đoạt lại là thời gian và năng lượng. Những áp lực vô hình từ các chỉ số KPI, những con số traffic nhảy múa trên màn hình công việc, hay hàng loạt tin nhắn chưa đọc khiến tâm trí trở nên cạn kiệt. Cảm giác bất lực ập đến ngay khi vừa cầm chiếc tay cầm lên tay, mí mắt nặng trĩu và khao khát được chìm vào giấc ngủ còn lớn hơn khao khát được chinh phục một thế giới ảo.

Những tựa game với đồ họa thô sơ ngày xưa là cả một đam mê, đồng thời nó cũng đính kèm ước mơ sở hữu những thiết bị tối tân nhất để trải nghiệm đồ họa của nhiều thế hệ game thủ

Thực chất, khi đứng trước quầy thanh toán, chúng ta không hề mua phần cứng hay sức mạnh đồ họa. "Chúng ta đang trả tiền cho một ảo tưởng, một tấm vé khứ hồi để quay lại thanh xuân."

Việc chốt đơn một chiếc console thế hệ mới hay một card màn hình hàng top là một cơ chế bù đắp tâm lý hoàn hảo. Khi nhìn thấy cỗ máy ấy hiện diện trong không gian sống của mình, người đàn ông tìm thấy một sự an ủi to lớn. Nó như một lời khẳng định thầm lặng rằng phần "con trai" đam mê tự do, ngông cuồng và nhiệt huyết trong họ vẫn chưa hề chết đi. Nó vẫn ở đó, ngay góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi, dù hiện tại họ đang phải oằn mình gánh vác trách nhiệm của một người trụ cột gia đình.

Và rồi, sự kiệt sức vô hình tạo ra một rào cản khổng lồ với những tựa game bom tấn hiện đại. Những trò chơi ngày nay quá vĩ đại, đồ sộ và đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc về thời gian để học hỏi cơ chế phức tạp. Đối với một người đã vắt kiệt trí lực sau 8 tiếng đồng hồ căng thẳng, việc phải "suy nghĩ" thêm, phải lập chiến thuật trong một trò chơi bỗng chốc biến thành một gánh nặng lao động thứ hai.

Đó là lý do tại sao, thay vì tự tay hò hét leo rank Liên Minh Huyền Thoại hay đắm chìm vào các thế giới mở khổng lồ, chúng ta lại chọn cách nằm ườn trên sofa. Chúng ta lướt các đoạn video ngắn trong vô thức hoặc xem những tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu qua màn hình điện thoại, để mặc cỗ máy nghìn đô lạnh lẽo và cô độc. Giải trí giờ đây cần sự thụ động, bởi sự chủ động đã bị vắt kiệt cho cuộc đời thực.

Đến cuối cùng, thay vì dằn vặt vì cảm giác tội lỗi hay tiếc nuối số tiền đã bỏ ra, có lẽ chúng ta nên học cách thoả hiệp bình yên với thực tại. Định nghĩa về niềm vui luôn thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời con người.

Chiếc máy game bám bụi đó đã không còn là một công cụ giải trí đơn thuần, nó đã chuyển mình thành một món đồ lưu niệm đắt giá, một "bảo tàng" thu nhỏ giữ gìn những mảnh ghép rực rỡ nhất của thanh xuân. Chỉ cần biết rằng nó vẫn nằm đó, luôn cắm điện và sẵn sàng khởi động bất cứ lúc nào, cũng đã là quá đủ để mang lại một sự bình yên vững chãi trong tâm trí của những người đàn ông bận rộn.