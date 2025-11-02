Nhận được tin nhắn có nội dung sau, hãy xóa ngay lập tức

Theo cảnh báo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các tin nhắn mạo danh như “phí cầu đường chưa thanh toán”, “bưu kiện chưa giao”, “hoàn tiền Amazon”, “khóa tài khoản ngân hàng” hay “xác minh iCloud” đang lan rộng trên toàn cầu với tốc độ đáng báo động.

Phần lớn các chiến dịch lừa đảo được thực hiện bằng công cụ tự động và SIM rác, cho phép tin nhắn được gửi hàng loạt tới người dùng.

Báo cáo của Wall Street Journal cho biết, các nhóm tội phạm mạng đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ hoạt động lừa đảo qua tin nhắn, trong khi hãng bảo mật BioCatch ghi nhận số vụ SMS phishing (giả mạo tin nhắn) tăng gấp 10 lần chỉ trong năm qua.

Trước thực trạng đó, Apple đã triển khai bộ lọc “Người gửi không xác định” (Unknown Senders Filter) trong iOS 26.

Tính năng này tự động phát hiện, phân loại và chuyển các tin nhắn nghi ngờ là rác hoặc lừa đảo vào mục “Thư rác” (Junk) trong ứng dụng Tin nhắn (Messages).

Người dùng sẽ không nhận thông báo, không thể phản hồi hoặc bấm vào liên kết trong những tin nhắn bị chặn, trừ khi chủ động khôi phục chúng về Hộp thư đến.

Để kiểm tra, bạn có thể vào: Cài đặt > Tin nhắn > Người gửi không xác định, và đảm bảo công tắc đang ở trạng thái bật.

Nếu phát hiện tin nhắn quan trọng bị lọc nhầm, người dùng có thể:

- Mở ứng dụng Tin nhắn,

- Chọn Thư rác từ menu góc trên bên phải,

- Và khôi phục thủ công tin nhắn cần thiết.

Ngược lại, nếu gặp nội dung khả nghi, tốt nhất là xóa ngay để tránh rủi ro bị dẫn tới trang web giả mạo hoặc cài đặt phần mềm độc hại.