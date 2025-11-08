Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng cần xóa ngay lập tức

Theo báo điện tử tỉnh An Giang, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo lập nên nhiều trang web giả danh các thương hiệu lớn, gửi thông báo người dùng ‘trúng thưởng’. Khi có lòng tin, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền với nhiều lý do khác nhau. Không ít người bị chiếm đoạt tài sản chỉ vì tin vào chiêu trò này.

Anh N.H.V, ngụ xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) cho biết, đầu tháng 10/2025, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Người ở đầu dây kia thông báo anh V là “khách hàng may mắn” của Thế giới di động, có cơ hội tham gia chương trình cào thẻ để trúng một chiếc điện thoại iPhone 17, dung lượng 2TB.

Ảnh minh hoạ

Nghe phần thưởng là điện thoại iPhone 17 vừa ra mắt nên anh đồng ý tham gia. Số điện thoại lạ yêu cầu anh chuyển 2 triệu đồng để “kích hoạt vòng quay”, nói sẽ hoàn trả nếu không trúng thưởng. Anh V tin tưởng nên làm theo yêu cầu. Nhưng vài phút sau, anh lại nhận được thông báo phía bên kia cung cấp nhầm tài khoản, để hủy lệnh anh V phải đóng phí thêm 2 triệu đồng nữa, nếu không sẽ mất luôn số tiền ban đầu.

"Muốn lấy lại tiền, tôi chuyển thêm 2 triệu đồng. Khi chuyển khoản thành công, thì cũng là lúc tôi bị chặn liên lạc. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa”, anh V kể.

Tương tự trường hợp anh V, chị P.T.B.T, ngụ đặc khu Kiên Hải cũng bị lừa vì tin theo lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng xấu trên mạng xã hội. Chị T cho biết, cuối tháng 9/2025, lướt Facebook thấy chương trình “Vé cào may mắn” của Điện Máy Xanh dành cho khách hàng mua thiết bị điện tử trong năm 2025. Phần thưởng là một chuyến du lịch Úc 2 ngày 3 đêm, với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Thấy hấp dẫn nên chị quyết định tham gia.

Sau khi nhập thông tin cá nhân vào đường link, 10 phút sau, chị nhận được cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Điện Máy Xanh, xác nhận lại các sản phẩm chị đã mua, kèm theo yêu cầu chuyển số tiền 1 triệu đồng để làm phí đăng ký.

Chị T tin tưởng nên nhanh chóng chuyển khoản. Ngay sau đó, đối tượng gọi lại để báo rằng hệ thống gặp lỗi và nhờ chị T chuyển thêm 500.000 đồng để sửa lệnh. Nghi ngờ, chị T không đồng ý tiếp tục tham gia, đồng thời đòi lại số tiền 1 triệu đồng đã chuyển trước đó. Rất nhanh, đối tượng cùng trang fanpage giả mạo kia chặn chị T, số tiền cũng không thể lấy lại.

Theo khuyến cáo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công An) người dân không nên tin tưởng vào các chương trình “trúng thưởng”, “vé cào may mắn” xuất hiện trên mạng xã hội hoặc qua tin nhắn.

Đồng thời, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không thực hiện chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa xác minh rõ ràng.

Hình thức trúng thưởng qua mạng tuy không mới nhưng liên tục biến tướng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, xoá tin nhắn và không để lòng tin, sự chủ quan trở thành “mồi ngon” cho tội phạm công nghệ cao.

Theo Báo điện tử tỉnh An Giang