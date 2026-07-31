Nhận cuộc gọi Zalo, người phụ nữ chuẩn bị chuyển khoản 79.000.000 đồng tới 1 tài khoản ngân hàng ACB thì cơ quan chức năng ngăn chặn gấp

Nếu nhận được tin nhắn Zalo với nội dung này, người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không thao tác khi chưa xác minh thông tin.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồng chí Đinh Thuỳ Dung, Tổ Trưởng tổ ANCS thuộc thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai các biện pháp, kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, giúp người dân bảo toàn số tiền 79.000.000 đồng.

Cụ thể, trưa ngày, 27/7/2026 Tổ ANCS thôn Đại Châu tiếp nhận thông tin về trường hợp một người phụ nữ trên địa bàn (Chị N. T. H; trú tại thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ) đang bị một đối tượng tự xưng là Cán bộ Công an liên hệ. Đối tượng yêu cầu chị chuyển ngay số tiền 79.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng ACB… vì liên quan đến “mạo danh cá nhân…”.

Đối tượng giả danh công an để lừa đảo



Qua xác minh và nhận định ban đầu, Tổ ANCS nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị tác động về mặt tâm lý, nên chị H đã tin tưởng và chuẩn bị chuyển số tiền 79.000.000 đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Trước tình hình đó, Tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung cùng các Tổ viên đã kiên trì giải thích, phân tích các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo, đồng thời áp dụng các biện pháp để chứng minh những thông tin mà đối tượng đưa ra là hoàn toàn giả mạo.

Tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung cùng các Tổ viên đã kiên trì giải thích, phân tích các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo



Sau quá trình Tổ ANCS vận động, thuyết phục, người phụ nữ đã nhận thức rõ bản chất vụ việc và kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt số tiền 79.000.000 đồng. Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và hiệu quả của lực lượng ANCS trên địa bàn xã Tứ Mỹ nói chung và Tổ ANCS thôn Đại Châu nói riêng không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại về tài sản mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người an ninh cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Qua các vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn và ngăn chặn kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.