Nhận cuộc gọi từ số lạ mới tá hỏa phát hiện bỏ quên tài sản ở sân bay

Chiều 11/4, khi đang trên xe về nhà sau chuyến bay QV311 hành trình Viêng Chăn (Lào) - Hà Nội và hạ cánh tại sân bay Nội Bài, anh T.T.H. (TP. Hà Nội) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Người gọi cho biết là nhân viên an ninh hàng không của sân bay Nội Bài và thông báo anh T.T.H. bỏ quên chiếc ví chứa nhiều tài sản và một số giấy tờ cá nhân. Lúc này nam hành khách mới hốt hoảng phát hiện mình bỏ quên tài sản và lập tức quay xe trở lại sân bay.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cột số 9 ở tầng 1 của nhà ga T2 sân bay Nội Bài, chị Trần Thị Hồng Thúy - nhân viên đội xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài - đã phát hiện chiếc ví cầm tay màu đen bị bỏ quên trên xe đẩy hành lý .

Chiếc ví chứa 8.000 USD bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Chị Thúy lập tức báo với lực lượng an ninh hàng không sân bay để kiểm tra và bàn giao chiếc ví về phòng trực an ninh. Qua kiểm tra, chiếc ví có chứa 8.000 USD - tương đương hơn 200 triệu đồng - cùng hộ chiếu, thẻ lên tàu bay và một số giấy tờ cá nhân mang tên hành khách T.T.H.

Lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng lần theo chiếc thẻ lên tàu bay, phối hợp cùng hãng hàng không để tra số điện thoại và liên hệ với anh T.T.H. để trả lại tài sản cho nam hành khách.

Sau đó, anh T.T.H. được hướng dẫn thực hiện một số thủ tục để nhận lại tài sản . "Nhân viên sân bay Nội Bài rất nhiệt tình, hỗ trợ tôi nhận lại tài sản rất nhanh chóng. Tôi thực sự biết ơn chị Thúy và các nhân viên sân bay", anh T.T.H. nói khi nhận lại tài sản.

Anh T.T.H. vui mừng nhận lại tài sản sau khi bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Đây không phải lần đầu nhân viên xe đẩy tại sân bay Nội Bài nhặt được tài sản có giá trị. Cuối tháng 3 vừa qua, khi làm nhiệm vụ tại khu vực công cộng sảnh A tầng 1 nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài, chị Trương Thị Hiền - nhân viên đội xe đẩy của trung tâm khai thác ga Nội Bài - cũng phát hiện một chiếc ví chứa gần 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức có giá trị. Khoảng 1h sau khi chị Hiền phát hiện ra chiếc ví, chủ nhân của chiếc ví đã nhận lại đầy đủ tài sản và gửi lời cảm ơn đến chị Hiền cũng như đội an ninh cơ động Cảng HKQT Nội Bài.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, nếu hành khách không may bị thất lạc thì trong vòng 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách cần liên hệ đến số điện thoại hotline của Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, Phòng hành lý thất lạc hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.