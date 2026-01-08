Khoảng 8h ngày 8/1, lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội), nhanh chóng bao trùm nhiều tầng của ngôi nhà. Khói đen đặc quánh bốc cao, lan sang các nhà liền kề, khiến người dân trong khu vực hoảng loạn, hô hoán nhau tháo chạy.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ống mặt phố, cao 6 tầng và một tum, sơn màu vàng, nằm sát các hộ dân bên cạnh.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Viên Minh)

Là người trực tiếp chứng kiến vụ cháy, anh Q., tiểu thương buôn bán tại chợ Hà Đông, cho biết sáng nay anh có mặt tại chợ từ sớm. Khoảng 7h, khu vực vẫn sinh hoạt bình thường, cửa hàng nơi xảy ra cháy đã mở cửa, gia đình chủ nhà chuẩn bị buôn bán và đưa các cháu đi học.

“Đến khoảng gần 8h, tôi đang bán hàng trong chợ thì nghe tiếng hô hoán lớn ngoài đường. Chạy ra thì thấy lửa bùng lên rất mạnh ở tầng dưới rồi lan nhanh lên phía trên. Khói đen phủ kín cả mặt tiền ngôi nhà” , anh Q. kể.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, khi phát hiện cháy, nhiều người đứng bên ngoài liên tục gọi lớn, quan sát phía trong để xem có ai mắc kẹt không. Tuy nhiên, khói dày đặc che kín lối ra vào, không ai nhìn thấy người bên trong. Một số người nhanh chóng gọi điện báo lực lượng chữa cháy.

Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt tại khu vực xảy ra hoả hoạn. (Ảnh: Viên Minh)

Hàng chục tiểu thương và bảo vệ chợ Hà Đông cũng lập tức chạy sang hỗ trợ, mang theo xô nước, bình chữa cháy... để dập lửa. Dù rất nỗ lực, nhưng trước ngọn lửa lan nhanh và dữ dội, mọi cố gắng ban đầu đều không mang lại hiệu quả. Ngọn lửa tiếp tục bốc cao, đe dọa lan sang các nhà liền kề.

“Một lúc sau, chúng tôi thấy một phụ nữ thoát được ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện ở vị trí rất cao và nhảy xuống mái nhà bên cạnh. Lúc này, tất cả chúng tôi như chết lặng, chỉ mong anh ấy bình an”, anh Q. nhớ lại.

Theo lời nhân chứng này, cú nhảy diễn ra giữa lúc khói lửa vẫn bao trùm các tầng phía trên. Rất may, thời điểm đó có một người dân nhanh trí trèo lên mái tôn của căn nhà liền kề, kịp thời đỡ lấy nạn nhân ngay khi người này rơi xuống, giúp giảm lực va chạm. Dù vậy, người đàn ông vẫn bị thương và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tích cực chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. (Ảnh: Viên Minh)

Một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết thêm, căn nhà xảy ra cháy là nơi ở kết hợp kinh doanh đồ điện, nằm ở vị trí trung tâm của phường Hà Đông nên ngày thường rất đông người qua lại. Bên trong cửa hàng, hàng hóa được xếp kín, lối đi hẹp, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

“Thời điểm cháy, tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ trong nhà, khói đen bốc lên nghi ngút. Mọi người mang nhiều bình chữa cháy tới nhưng không thể khống chế được ngọn lửa”, người này nói.

Theo thông tin từ UBND phường Hà Đông, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 8 người. Vụ việc khiến một người bị thương và phải nhập viện điều trị.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 4, đồng thời huy động lực lượng chi viện từ các đơn vị khác cùng nhiều xe chữa cháy và xe thang đến hiện trường. Các chiến sĩ sử dụng xe thang tiếp cận khu vực tầng cao, phá cửa kính và phun nước vào sâu bên trong căn nhà để khống chế ngọn lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên khói vẫn còn âm ỉ bên trong ngôi nhà.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.