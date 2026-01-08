Đi thể dục qua quán karaoke, người phụ nữ bất ngờ bị quản lý xông ra đánh tới tấp

Ngày 8-1, Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc một người phụ nữ bị quản lý quán karaoke đuổi đánh trên đường gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Thông tin bà N.T.L. bị đánh gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, vào khoảng 5 giờ 10 phút, ngày 5-1, bà N.T.L. (SN 1985 trú tại thôn Bình Minh, xã Lục Nam) đi bộ thể dục buổi sáng theo đường qua cửa quán Karaoke Paris địa chỉ Thôn Bình Minh, xã Lục Nam.

Lúc này, trong quán, ông B.V.T. (SN 1980. trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh, là nhân viên quản lý quán) nhìn qua hệ thống camera thấy bà L. đi qua.

Nghi bà L. là người vào trộm cắp xe máy, ông T. mở cửa quán đi ra hô: "Ê, mày trộm cắp xe của tao hả" thì bà L. bỏ chạy. Ông T. đã đuổi theo túm áo làm bà L. bị ngã. Ông T. đã dùng tay đấm vào người và dùng chân đá vào đầu bà L.. Bà L. kêu cứu đã được những người dân gần đó chạy ra can ngăn và đưa đi Trung tâm y tế Lục Nam điều trị.

Công an xã Lục Nam tiến hành làm việc với B.V.T., người này đã thừa nhận hành vi như trên.

Hiện, Công an xã Lục Nam đang tiếp tục tiến hành xác minh nội dung vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.