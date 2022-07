Nhân chứng hãi hùng kể lại vụ nổ súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

Theo các nhân chứng, khoảng 13h kém ngày 31/7, một người đàn ông đi xe mô tô hiệu Future đến và đỗ trước vỉa hè chợ Đông Ba.

Đối tượng bắn nhiều phát súng vào tủ kính tại tiệm vàng Hoàng Đức sau đó lấy đi nhiều tài sản.

Sau đó, nghi phạm đã bắn nhiều phát súng vào tiệm vàng Hoàng Đức.

Tiếp đến, nghi phạm đi đến tiệm vàng Thái Lợi, cách tiệm vàng Hoàng Đức khoảng chừng 20 m, bắn nhiều phát vào tủ kính để cướp vàng rồi vứt hết vàng ra ngoài đường.

Sau đó, nghi phạm chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ.

Bà Hiền (có cửa hàng cạnh tiệm vàng Hoàng Đức) cho biết, khoảng 13h kém, bà thấy nghi phạm đi xe máy và dựng trước mặt chợ.

"Nghe tiếng súng nổ, sợ quá nên tôi chạy vào trong chợ để núp", bà Hiền nói.

Mảnh kính bị vỡ do nghi phạm dùng súng AK bắn vào để lấy vàng. Chưa hết hoàn hồn, chị Thương (chủ tiệm đồng hồ cạnh tiệm vàng Thái Lợi) kể, vào khoảng thời gian trên, chị đang xem phim thì bất ngờ nghe 3,4 tiếng nổ lớn.

"Tôi tưởng là nổ bình gas nên nhanh chóng tắt cầu dao điện đề phòng xảy ra cháy nổ", chị Thương nói.

Sau đó, chị Thương nhìn ra ngoài thì nghe tiếng người dân truy hô là ăn cướp.

"Lúc này, tôi cũng hô lên 'cướp cướp' thì thấy đối tượng đi đến và bắn nhiều phát vào tiệm vàng Thái Lợi. Sợ quá, tôi liền núp xuống dưới tủ, đồng thời lấy chiếc chiếu để che người chị lại", chị Th. nói.

Xe máy của nghi phạm. Chiều 31/7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào khoảng 12h30 cùng ngày, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba), nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng, sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực Cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh, Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân đi chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố Huế, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác - Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn… tự vẫn. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận, trò chuyện, động viên và thuyết phục. Sau đó, đối tượng đã giao nộp vũ khí.

Bước đầu xác định đối tượng tên là Ngô Văn Quốc (38 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).