Nhà phố còn là kênh giữ tiền cho nhà đầu tư giữa lạm phát?

Đó là nhận định của Bà Trang Bùi, CEO Cushman & Wakefield tại sự kiện mới đây.

Theo bà Trang, tổng giá trị bất động sản liền thổ khá lớn, từ vài tỉ đến đến hàng chục tỉ, thậm chí hàng trăm tỷ đồng một sản phẩm. Vì vậy, phân khúc này thường chỉ hút khách mua có dòng vốn ổn định, nắm giữ lâu dài làm kênh trú ẩn an toàn.

Do nguồn cung ít dần so với căn hộ, các dự án nhà liền thổ thường có giá chào bán tăng dần theo thời gian. Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield chỉ ra, giá bán dự án nhà phố, biệt thự quý 2/2022 thiết lập mặt bằng mới, tăng 10-25% so với đầu năm. Còn theo DKRA Vietnam, giá bán sơ cấp nhà phố, biệt thự tăng trên dưới 10% so với cùng kỳ. Như vậy để thấy, đây vẫn là loại hình BĐS có sự tăng trưởng về giá ngay cả lúc thị trường BĐS biến động.

Theo hầu hết các chuyên gia, nhà phố vẫn là kênh giữ tiền an toàn cho nhà đầu tư giữa bối cảnh lạm phát

Dữ liệu của CBRE cũng cho thấy các sản phẩm nhà phố, biệt thự biệt lập được người mua nhà quan tâm trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; giá liên tục tăng mạnh. Đây vẫn là loại hình được giới phân tích đánh giá là kênh cất giữ tài sản phù hợp cho nhà đầu tư dài vốn, đặc biệt trong thời điểm thị trường có nguy cơ lạm phát. Hiện, nguồn cung nhà phố, biệt thự tại Tp.HCM dần khan hiếm, việc các nhà đầu tư tiến về vùng ven Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội với nhà phố, biệt thự đang thể hiện rõ nét ở thời điểm này. Thanh khoản ghi nhận khá tốt. Chẳng hạn như, mới đây, An Gia đang triển khai bán các căn villa thuộc dự án khu biệt lập The Standard tại Tân Uyên, Bình Dương ghi nhận sức mua khá tốt. Đây cũng là nguồn cung nhà liền thổ hiếm hoi tại khu vực nên được các NĐT quan tâm. Được biết, giá nhà phố tại đây đã tăng 20-25% so với thời điểm đầu mở bán.

Hay, tại khu vực Long An, dự án Waterpoint của Nam Long cũng ghi nhận mức tăng giá trên dưới 20% trong vòng một năm ở các sản phẩm nhà phố, biệt thự. Hiện, doanh nghiệp này đang chào các căn biệt thự hạng sang ven sông The Aqua có giá từ triệu USD mỗi căn.

Một số dự án như The Sol City, Cite’ D’amour, Sun CaSa Central, Takada Residence… mở bán trước đó mức giá cũng đã tăng 20-25% so với giai đoạn đầu. Đây vẫn là dòng sản phẩm được xem là tăng giá trị mạnh nhất trong các phân khúc. Theo một chuyên gia, nhà phố, biệt thự là loại hình có tính tích lũy và an toàn cao nên thường được nhà đầu tư săn đón. Dòng sản phẩm này thường được hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc BĐS khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng.

Ông Phan Vi, chuyên môi giới nhà phố cho biết, nhà phố vẫn là kênh cất giữ tài sản phù hợp cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường lạm phát. Biên độ giá của căn hộ chỉ tăng đến khoảng 1-2 năm sau khi bàn giao, trong khi đó nhà phố, biệt thự biệt lập đảm bảo lợi nhuận bền vững do tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, theo ông Vi, nhà đầu tư phải nhìn nhận lại giá trị bất động sản đó sẽ như nào, có dòng tiền cho thuê ổn định, khu vực có giá không quá biến động.

"Đối với sản phẩm BĐS có vị trí tốt, thanh khoản dòng tiền và có đặc thù ít sản phẩm so sánh thì loại BĐS nhà phố, biệt thự vẫn là kênh giữ tiền tốt", ông Phan Vi nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam chỉ ra 3 lý do nhà phố, biệt thự biệt lập đang được quan tâm lớn, là kênh giữ tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Thứ nhất, nhà phố luôn rất tiện lợi cho kinh doanh và mang lại nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho chủ nhân. Do tập quán kinh doanh, buôn bán đặc trưng, sức cầu đối với phân khúc này luôn lớn và khiến cho giá trị có xu hướng gia tăng theo thời gian.

Trong khi đó, sau đại dịch, xu hướng tìm mua nhà biệt lập rõ nét hơn. Diễn biến thực tế trên thị trường cho thấy phân khúc này vẫn là kênh bảo toàn vốn tốt trong bối cảnh nhiều kênh khác như chứng khoán, vàng…có những diễn biến khó lường hơn.

Thứ hai, trong bối cảnh nguồn cung BĐS liền thổ tại Tp.HCM tiếp tục khan hiếm dù cho nhu cầu và tỷ lệ hấp thụ vẫn cao, phân khúc này đang trở nên "nóng" hơn tại các tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương hay Đồng Nai. Với số lượng đông đảo chuyên gia, kỹ sư người nước ngoài làm việc tại các địa phương này, biệt thự biệt lập có thêm nhóm khách thuê rất tiềm năng. Đà tăng giá nhìn chung vẫn duy trì trong những năm gần đây, đơn cử như tại Bình Dương vào khoảng hơn 10%/năm. Lợi thế về giá so với thị trường Tp.HCM cũng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư tìm đến các khu vực lân cận để tìm kiếm các sản phẩm ưng ý.

Thứ ba, xét trên góc độ đầu tư thì nhiều nhà đầu tư xem phân khúc này là "hầm trú ẩn" an toàn, giúp bảo toàn tài sản để họ an tâm hơn trong việc suy tính các chiến lược tiếp theo.

