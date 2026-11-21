Trầu bà là loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí không gian sống, có thể phát triển trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, trầu bà vẫn có thể gặp tình trạng vàng lá, thối rễ, thân vươn dài nhưng ít lá nếu không được chăm sóc đúng cách.

Đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt

Trầu bà có thể thích nghi với môi trường trong nhà nhưng vẫn cần ánh sáng để duy trì màu sắc và sự phát triển của lá. Vị trí phù hợp là gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc nơi nhận được ánh sáng tự nhiên tán xạ.

Nếu đặt cây ở góc phòng quá tối trong thời gian dài, thân có thể vươn dài, khoảng cách giữa các lá lớn hơn và màu sắc của lá kém tươi. Ngược lại, ánh nắng trực tiếp vào buổi trưa có thể khiến lá bị cháy, xuất hiện những mảng vàng hoặc nâu.

Các gia đình nên đặt chậu cách cửa sổ một khoảng phù hợp, đồng thời xoay chậu định kỳ để các phía của cây nhận ánh sáng tương đối đồng đều. Với trầu bà có lá nhiều màu hoặc sọc vàng, cần chú ý cung cấp đủ ánh sáng gián tiếp để duy trì màu sắc đặc trưng.

Kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới, tránh để rễ bị úng

Trầu bà ưa ẩm nhưng không thích đất sũng nước kéo dài. Nếu tưới quá thường xuyên, đặc biệt khi trồng trong chậu không có lỗ thoát nước, rễ cây dễ bị thiếu oxy, thối và khiến lá chuyển vàng.

Trước khi tưới, các gia đình nên dùng ngón tay kiểm tra lớp đất mặt sâu khoảng 2-3 cm. Nếu đất vẫn còn ẩm, có thể chờ thêm; khi lớp đất này đã khô, hãy tưới từ từ quanh gốc cho đến khi nước thoát ra đáy chậu.

Sau khi tưới, cần đổ bỏ nước đọng trong đĩa lót hoặc chậu trang trí bên ngoài. Nếu trồng trầu bà thủy sinh, nên thay nước định kỳ, vệ sinh bình chứa và giữ phần rễ sạch, tránh để nước có mùi hoặc xuất hiện nhớt.

Thường xuyên cắt tỉa dây leo, loại bỏ lá vàng

Trầu bà có đặc điểm sinh trưởng bằng các thân dây dài. Khi được chăm sóc tốt, cây có thể phát triển nhanh, tạo thành những tán lá rủ xuống hoặc leo bám vào giá đỡ.

Tuy nhiên, nếu để dây leo quá dài, lá mọc dày và các cành chồng chéo, chậu cây có thể trở nên rậm rạp, thiếu thông thoáng. Các gia đình nên dùng kéo sạch cắt bỏ những đoạn thân quá dài, lá vàng, lá khô hoặc phần bị sâu bệnh.

Khi muốn cây mọc thêm nhánh, có thể cắt thân ngay phía trên một mắt lá khỏe. Phần thân được cắt có mắt và đốt phù hợp có thể tận dụng để giâm nhân giống trong nước hoặc giá thể ẩm.

Ngoài ra, nên lau bụi trên bề mặt lá bằng khăn mềm hơi ẩm. Việc này giúp lá sạch hơn, đồng thời thuận tiện phát hiện sớm những dấu hiệu sâu bệnh.

Bổ sung dinh dưỡng vừa phải

Trầu bà không cần bón phân quá thường xuyên. Trong giai đoạn cây phát triển mạnh, các gia đình có thể bổ sung phân bón dành cho cây cảnh lá theo đúng liều lượng hướng dẫn. Không nên bón quá nhiều phân đạm hoặc sử dụng phân chưa hoai mục vì có thể làm ảnh hưởng đến bộ rễ.

Nếu cây có dấu hiệu lá nhỏ, thân phát triển chậm, cần kiểm tra trước các yếu tố như ánh sáng, độ ẩm đất và tình trạng bộ rễ. Không nên vội vàng tăng lượng phân bón khi chưa xác định được nguyên nhân.

Chú ý an toàn với trẻ nhỏ, thú cưng

Một lưu ý quan trọng là trầu bà có chứa tinh thể calcium oxalate không hòa tan, có thể gây kích ứng miệng, lưỡi và đường tiêu hóa nếu trẻ nhỏ hoặc vật nuôi nhai, nuốt phải. Vì vậy, gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi chó, mèo nên đặt chậu cây ở vị trí ngoài tầm với, tránh để lá và thân cây rơi trong khu vực sinh hoạt.