Tủ đồ của giảng viên Phương Anh đúng kiểu càng ngắm càng muốn lưu, toàn món quen mà phối lên sang hẳn.

Nhắc đến Phương Anh, khán giả không chỉ nhớ tới danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 mà còn ấn tượng với hình ảnh một nàng hậu sở hữu vẻ đẹp tri thức, nhan sắc thanh lịch cùng thành tích học tập đáng nể. Không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ, người đẹp còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đảm nhận vai trò giảng viên tại Đại học RMIT Việt Nam, ghi dấu ấn với hình ảnh một cô giáo trẻ vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Đáng chú ý, cuộc sống trên giảng đường của Phương Anh cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ trên TikTok. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc của một giảng viên, nàng hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc đi dạy đầy dí dỏm, từ các tình huống thú vị trên lớp đến những màn khoe trang phục trước giờ lên giảng đường. Chính sự kết hợp giữa phong thái trí thức, gu thời trang thanh lịch và tính cách gần gũi đã tạo nên sức hút rất riêng cho cô giáo Gen Z này.

Á hậu Phương Anh gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật cùng thành tích học tập khủng.

Xem clip vì content thú vị, hội chị em lại tiện tay lưu được thêm cả loạt công thức mặc đẹp cho hội công sở. Tạm cất váy áo lồng lộn, Phương Anh đi dạy với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn rất hút mắt. Toàn những món quen thuộc nhưng nhờ cách chọn phom và phối màu khéo léo, set nào cũng trông sang mà chẳng cần cố. Chị em đang bí ý tưởng lên đồ đi làm cứ ngắm tủ đồ của nàng hậu là gom được kha khá tips hay ho.

Mở đầu là một bản phối thanh lịch, sang trọng nhưng không hề tạo cảm giác cầu kỳ. Phương Anh kết hợp sơ mi trắng mềm rủ cùng chân váy lụa phối ren tông ngà, khéo léo sơ vin để tôn lên vòng eo và giữ tổng thể gọn gàng. Hai gam màu trang nhã hòa quyện đầy tinh tế, trong khi độ bóng nhẹ của chất liệu lụa cùng chi tiết ren mềm mại mang đến nét nữ tính, quý phái. Đôi giày cao gót màu nude mũi nhọn càng làm nổi bật vẻ thanh thoát, giúp nàng hậu ghi điểm với phong thái của một quý cô trí thức hiện đại. Với những chị em yêu thích phong cách sang trọng mà không phô trương, bí quyết nằm ở cách kết hợp các chất liệu như lụa, ren hay taffeta trên cùng một bảng màu thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết nổi bật.

Vẫn giữ bảng màu dịu mắt, Phương Anh lên đồ cho dịp trang trọng hơn trong chiếc váy màu kem. Thiết kế có phần cổ đổ mềm, tay ngắn rộng vừa phải và đường eo gọn, tạo dáng nữ tính mà không cần ôm sát. Điểm duyên nằm ở tà váy bất đối xứng cùng lớp vải mỏng thấp thoáng phía dưới, giúp bộ đồ kín đáo vẫn có độ bay bổng. Giày nude mũi nhọn tiếp tục là lựa chọn ăn ý, nhường sự chú ý cho phom váy. Với những dịp cần ăn mặc lịch sự hơn thường ngày, một thiết kế trơn màu có duy nhất một chi tiết cách điệu đã đủ giúp chị em nổi bật.

- Nơi mua: LARMES

Thoạt nhìn, khó ai nghĩ đây là outfit đi dạy bởi Phương Anh trông chẳng khác nào một nữ sinh đại học với bản phối trẻ trung, năng động. Nàng hậu chọn áo đỏ tay lửng, cổ tròn ôm vừa vặn, kết hợp cùng quần jeans trắng cạp cao có phần ống loe nhẹ. Sắc đỏ nổi bật trên nền trắng tạo hiệu ứng tươi tắn, hút mắt mà vẫn giữ được nét thanh lịch cần có nơi giảng đường. Cách sơ vin gọn gàng cùng đôi giày mũi nhọn sáng màu giúp tổng thể thêm chỉn chu, đồng thời khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Đây cũng là công thức đáng học hỏi cho những chị em muốn diện màu nổi đi làm mà không lo quá phô trương hay thiếu tinh tế.

Không phải buổi lên lớp nào cũng cần váy vóc điệu đà, Phương Anh diện sơ mi với jeans vẫn rất ra dáng giảng viên sành điệu. Cô chọn sơ mi điệu màu trắng có những đường kẻ dọc mảnh, tay xắn nhẹ, được sơ vin vào quần jeans xanh ống suông. Phom quần vừa vặn cùng gấu dài trên mắt cá giúp outfit trông gọn gàng hơn, còn đôi giày cao gót màu be mũi nhọn thêm nét chỉn chu cho chất liệu denim vốn mang hơi hướng bụi bặm. Cách phối không cầu kỳ nhưng cân bằng được nét trẻ trung những vẫn lịch sự. Để jeans hợp môi trường công sở hơn, chị em nên ưu tiên các thiết kế có bề mặt ít mài, không rách và độ dài gấu gọn gàng.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Từ combo sơ mi quen thuộc, nàng hậu đổi sang một lựa chọn thoải mái hơn gồm áo xám tay lửng phom ôm nhẹ đi cùng quần trắng ống đứng. Chi tiết 2 lớp cổ trắng - xám khiến chiếc áo trơn bớt đơn điệu, đồng thời các nếp nhún tạo đường nét mềm mại quanh eo. Túi đeo vai đen thêm một mảng màu đậm vừa đủ, còn giày nude giúp tổng thể không bị nặng nề. Nếu tủ đồ chủ yếu là những món basic, chị em chỉ cần chọn một chiếc áo có xử lý phom hoặc nếp vải thú vị là bản phối đã có thể khác biệt ngay.

- Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Khép lại loạt outfit lên lớp là một bản phối nữ tính, có thể theo nàng hậu từ giảng đường đến cuộc hẹn sau giờ làm. Phương Anh diện áo sơ mi trắng basic cùng chân váy midi cùng tông, phối nhẹ thắt lưng đen để vừa khoe eo vừa giúp tổng thể không bị chìm trong gam màu sáng. Đôi giày mũi nhọn màu be quen thuộc vẫn được áp dụng để cân bằng độ ngọt của trang phục. Cả 3 item trong bản phối này nàng công sở đều nên sắm ngay trong tủ đồ để dễ biến tấu cùng nhiều món khác mà vẫn đảm bảo sang xịn nhé!



